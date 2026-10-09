La confesión de la madre de Cristiano Ronaldo tras su polémica salida de Portugal

La polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal durante la última Fecha FIFA, correspondiente a la UEFA Nations League 2026/27, sigue generando repercusiones.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Esta vez, quien se pronunció fue su madre, Dolores Aveiro, que contó cómo vivió los últimos acontecimientos y reveló la conversación que mantuvo con el delantero antes de que abandonara el combinado. Aunque intentó aconsejarle que actuara con tranquilidad, el futbolista tenía tomada su decisión.

El consejo de Dolores que Cristiano no siguió

En declaraciones al medio portugués TV 7 Dias, Aveiro reconoció que atravesó días difíciles por lo sucedido con su hijo. "Derramé algunas lágrimas. Está bien hacerlo, hay que desahogarse. Tenemos que recuperarnos de esto", explicó al referirse al impacto emocional que le provocó la situación.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo’s mother, Dolores Aveiro, has BROKEN DOWN IN TEARS over her son’s dramatic departure from the Portugal national team! 💔🇵🇹



“I am sad, it’s normal. It was a SHOCK. My son could have left through the front door, but instead he went out through the… pic.twitter.com/1cVRRI8rWQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

La madre del delantero también contó que le había pedido que se tomara las cosas con calma después de quedarse sin minutos en el encuentro ante Noruega. Sin embargo, Ronaldo no estaba dispuesto a dejar pasar lo ocurrido y quería expresar públicamente su versión de los hechos.

"Me dijo: 'Mamá, no te preocupes, diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'Está bien, hijo, dale la vuelta a esta situación'", recordó Aveiro. Pese a su intento de tranquilizarlo, el futbolista mantuvo su postura. "Le dije que se lo tomara con calma, pero tenía la decisión tomada. Le di todo mi apoyo, aunque no salió bien", agregó.

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección

Aunque la federación portuguesa dejó abierta la puerta a un posible regreso, todavía no está claro cómo se resolverá el conflicto de cara a los próximos compromisos internacionales.

A sus 41 años, Ronaldo ya descartó retirarse del fútbol y adelantó que le gustaría disputar uno o varios partidos de despedida en el futuro. Sin embargo, su continuidad en la selección dependerá de cómo evolucione su relación con el cuerpo técnico.

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Diogo Cardoso/GettyImages

Dolores Aveiro lamentó la manera en que se desarrollaron los acontecimientos y consideró que su hijo merecía otro trato por parte de su país. "Me siento triste, es natural. Fue un golpe duro. Mi hijo podría haberse marchado por la puerta grande, pero terminó haciéndolo por la puerta de atrás", expresó.

Pese a la decepción, la madre del portugués defendió su legado y recordó todo lo que aportó a la selección a lo largo de su carrera. "No importa, ha dado mucho a Portugal y siempre estará presente. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían", concluyó.

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