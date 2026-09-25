La confesión de Raphinha sobre Flick que explica su transformación en el FC Barcelona

En una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, Raphinha reconoció que su historia con el FC Barcelona pudo haber terminado antes de la llegada de Hansi Flick al banco. El capitán azulgrana aseguró que el técnico fue determinante para cambiar su mentalidad y darle un nuevo impulso a su carrera.

“Flick es el entrenador que me cambió la vida”, afirmó el brasileño, quien recordó que en 2024 ya tenía prácticamente decidido abandonar el club. Su situación dio un giro durante las vacaciones posteriores a la Copa América con Brasil, cuando recibió una llamada del entrenador.

🔵🔴 Raphinha: “Hansi Flick is the coach who changed my life. I will always say it. He is the person who changed my mentality, both at the club and as a person”.



“When a coach gives you confidence, you only need a few words. I immediately felt that he completely trusted me”. pic.twitter.com/BOEEd04hTI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

El alemán le pidió que regresara para mantener una conversación antes de tomar una decisión definitiva. Según Raphinha, le transmitió en pocos minutos que todavía lo consideraba una pieza importante para el equipo y que confiaba plenamente en sus capacidades. Para el delantero, esas palabras fueron suficientes para cambiar de opinión.

De querer irse a ser capitán

Después de aquella conversación, Raphinha no solo permaneció en el conjunto catalán, sino que asumió la capitanía del equipo bajo la conducción de Flick. “Fue como si me hubieran cambiado el chip”, señaló al referirse a la confianza que recibió.

Para él, sentirse valorado por el entrenador permitió descubrir cualidades que ni siquiera sabía que tenía y modificar su manera de afrontar su papel dentro del vestuario.

Raphinha explicó que su transformación en un jugador más centrado fue progresiva durante las últimas dos temporadas. La primera prueba como delantero llegó en un amistoso en Basilea y posteriormente Flick volvió a consultarle si se sentía cómodo en esa zona antes del encuentro ante el Elche.

La confianza como clave

Para él, la relación entre un entrenador y sus jugadores es clave para alcanzar el mejor rendimiento: “Cuando un entrenador te da confianza, solo necesitas unas pocas palabras. Inmediatamente sentí que confiaba plenamente en mí”.

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

En su caso, la confianza que Flick le transmitió desde aquella primera conversación no solo fue determinante para que decidiera continuar en el Barcelona, sino también para impulsar una transformación que terminó llevándolo a asumir un papel protagonista dentro del equipo.

El brasileño valora especialmente la cercanía del alemán y su disposición para escuchar a los futbolistas en cualquier circunstancia.

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