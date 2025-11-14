La contundente declaración de Mbappé sobre sus 400 goles oficiales: "No impresionan"

Este jueves, Kylian Mbappe lideró a la selección de Francia en su contundente victoria por 4-0 ante Ucrania. Con su doblete, incluyendo un penal pateado a lo 'Panenka' para abrir el marcador al minuto 55, los de Deschamps se clasificaron al Mundial 2026.

Más allá de esa alegría, la preocupación para Le Bleus tiene que ver con el propio delantero del Real Madrid, cuando Mbappé notó molestias en el tobillo derecho y tras una primera exploración de la zona, la Federación Francesa de Fútbol y el cuerpo médico de la selección decidieron que regrese a Madrid para realizarse estudios.

En el marco de este partido ante Ucrania, Mbappe llegó a los 400 goles en su carrera.

KYLIAN ENCORE

Doublé pour notre attaquant



🇫🇷3-0🇺🇦 #FRAUKR

Esta extraordinaria cifra la logró llegando a sus 26 años de edad. 256 de esos 400 fueron con el PSG, 62 en el Real Madrid, 55 con Francia y 27 con Mónaco. Con ese número ya está en el top 75 de toda la historia del fútbol. A este tremendo número llegó en nada más que 537 partidos disputados.

Al término del partido, Mbappe habló ante los medios y se expresó ante esta estadística: "400 goles no impresionan a la gente. Quiero dejar mi huella en la historia del fútbol, ​​así que tengo que marcar al menos 400 más. Hay uno con más de 950 goles y otro con más de 900; 400 no son suficientes para mantenerse en el círculo de jugadores que sorprenden a la gente”.

Incluso, según Opta, supera en juventud a Messi y Cristiano Ronaldo en ese registro. Messi lo hizo con 27 años y 95 días y Cristiano Ronaldo, con 28 años y 335 días. Pero no solo a ellos sino que también supera a delanteros de la talla de Harry Kane (30 años y 274

