La contundente respuesta de Raphinha al ser cuestionado por el Balón de Oro

Raphinha, sin lugar a dudas, firmó un año sobresaliente tanto a nivel individual como colectivo. El extremo del FC Barcelona fue elegido mejor jugador de LaLiga 2024/2025, terminó como máximo goleador y asistidor de la Champions League y coronó la temporada levantando LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

Pese a sus impresionantes números, el futbolista brasileño no fue incluido en el XI ideal de 2025 de la FIFA. El máximo organismo del futbol optó por un once integrado por Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

A pesar de firmar la mejor temporada de su carrera, Raphinha quedó fuera del equipo ideal de la FIFA, una decisión que ha desatado una fuerte polémica. Al respecto, Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, calificó la ausencia del delantero sudamericano como “una broma”.

Asimismo, Raphinha quedó en quinto lugar en la carrera por el Balón de Oro 2025.

Tras la victoria del FC Barcelona ante el Villarreal CF, Raphinha fue consultado sobre la posibilidad de competir por el Balón de Oro del próximo año. El extremo de la selección de Brasil contestó, de manera escueta, que no es un tema que le quite el sueño.

A mí me da igual Raphinha

La reacción de Raphinha al ser preguntado por el Balón de Oro: "A mí me da igual".





Raphinha ha tenido una destacada primera mitad de la temporada 2025/2026. Pese a perderse varios encuentros por lesión, el delantero de 29 años ha disputado 11 partidos de LaLiga, en los que suma siete goles y tres asistencias. En la Champions League, ha participado en tres encuentros adicionales, aunque todavía no ha logrado hacerse presente en el marcador.