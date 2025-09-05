La convocatoria de la selección de Estados Unidos para el Mundial sub-20 de Chile 2025

La Copa del Mundo sub-20 de la FIFA se acerca poco a poco. La justa dará inicio el próximo sábado 27 de septiembre en Chile, la cual contará con la participación de 24 selecciones, que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Japón, México, Nigeria, Estados Unidos, entre otras más.

U.S. Under-20 Men’s National Team head coach Marko Mitrović has named a 23-player roster for the team’s upcoming training camp from Sept. 1-8 in San Pedro del Pinatar, Spain! 🔥 https://t.co/iSMXHmr6R6 — TopDrawerSoccer (@TopDrawerSoccer) August 29, 2025

Para encarar este certamen, el pasado 28 de agosto, el técnico del equipo estadounidense sub-20, el serbio Marko Mitrovic, dio a conocer a los 23 jugadores que participarían en el campamento final previo a la Copa del Mundo, quienes a la vez buscarán dar un golpe de autoridad para hacerse con el título. No obstante, algunos serán sacrificados por el timonel porque la lista final se dará a conocer el siguiente jueves 18 de septiembre. El Team USA quedó ubicado en el Grupo G junto a Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.



Antes de debutar en el Mundial de la categoría, Las Barras y Las Estrellas enfrentarán dos choques amistosos frente a su similar de Marruecos, el 5 y 7 de septiembre, en el Pinatar Arena Football Center, de España.

The USA U20 National Team will go into camp from 01 - 08 September 2025 in Spain as they prepare for the U20 FIFA World Cup.



USA are in Group E with New Caledonia, France & South Africa. pic.twitter.com/2jrwKNF0fO — Football Stage (@Football__Stage) August 29, 2025

Dentro de la plantilla norteamericana para la concentración están doce jugadores nacidos en el 2005, diez nacidos en el 2006 y uno del 2007. Con respecto a clubes, hay once de la MLS que prestaron a sus jugadores, encabezados por el San Diego FC, que aportó cuatro, así como el Real Salt Lake con dos, sin olvidar que dos de los llamados provienen de la USL Championship, ya que están cedidos desde sus respectivos equipos.



El Viejo Continente no se quedó fuera, ya que hubo seis convocados, liderados por el delantero Cole Campbell del Borussia Dortmund. El resto se trata del portero Diego Kochen (FC Barcelona), los defensas Matai Akinmboni (Bournemotuh), Ethar Kohler (SC Verl) y Josh Wynder (Benfica), sin olvidar que, apenas esta semana, Benjamín Cremaschi pasó del Inter Miami al Parma de Italia.

¡LISTOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL SUB-20 2025!



Quedaron definidos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025 que se disputará en Chile. México compartirá grupo con Brasil, Marruecos y España.



Se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. pic.twitter.com/n9kbtPKFVp — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) May 29, 2025

Son un total de 15 jugadores los que regresan del último campamento de la selección sub-20 celebrado a principios de junio en El Cairo, Egipto. En aquella ocasión, hubo dos amistosos: se perdió 1-0 frente a Noruega y se derrotó 1-0 a Colombia con tanto de Marcos Zambrano. Por otro lado, Cremaschi ya ha disputado tres partidos con la selección absoluta, mientras Kochen y Wynder han formado parte de campamentos anteriores.

✅ OFICIAL | El Parma anuncia el fichaje de Benjamin Cremaschi.



Llega cedido con una opción de compra de 4.5M€ desde el Inter Miami. pic.twitter.com/NPVnpAtEwE — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 2, 2025

Sin más, esta es la lista provisional de Estados Unidos, de donde saldrán los elegidos para representar al combinado nacional en el Mundial Sub-20:



Porteros: Adam Beaudry (Colorado Springs Switchbacks), Duran Ferree (San Diego FC), Diego Kochen (FC Barcelona)



Defensas: Matai Akinmboni (Bournemouth), Reed Baker-Whiting (Seattle Sounders), Luca Bombino (San Diego FC), Noah Cobb (Colorado Rapids), Ethan Kholer (SC Verl), Nolan Norris (FC Dallas), Francis Westfield (Philadelphia Union), Josh Wynder (Benfica)



Mediocampistas: Matthew Corcoran (Rhode Island), Benjamin Cremaschi (Parma), Taha Habroune (Columbus Crew), Brooklyn Raines (Houston Dynamo), Pedro Soma (San Diego FC), Niko Tsakiris (San José Earthquakes)



Delanteros: Luke Brennan (Atlanta United), Cole Campbell (Borussia Dortmund), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Serge Ngoma Jr. (New York Red Bulls), David Vázquez (San Diego FC ), Marcos Zambrano (Real Salt Lake).