La crisis de Infantino se agrava: la AFC rechaza el proyecto de la FIFA y renuncia su principal asesor

La crisis institucional que enfrenta Gianni Infantino sumó un nuevo capítulo después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara su rechazo al proyecto de creación de la FIFA Forward Enterprise, una empresa que administraría los derechos comerciales de los torneos y le abriría la puerta a inversores privados en las competiciones más importantes de la Federación.

La AFC respalda a UEFA y Concacaf

En un comunicado oficial, la AFC expresó su preocupación por la falta de transparencia y de consultas previas antes de presentar la propuesta. Además, manifestó su solidaridad con la UEFA y la Concacaf, para defender el modelo actual de gestión de la Copa del Mundo, tanto masculina como femenina, advirtiendo que el debate sobre un eventual boicot a la cita mundialista refleja la magnitud del conflicto interno.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The AFC joins CONCACAF & UEFA in rejecting Gianni Infantino’s new FIFA proposal!



"The AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF in expressing serious concerns about FIFA’s proposal to introduce private investment into its flagship competitions.”… pic.twitter.com/Ut05K4aB9g — 𝐓𝐌 (@TouchmineX) July 31, 2026

Asimismo, al rechazo de las confederaciones se sumó la dimisión de Carlos Cordeiro, uno de los asesores más cercanos de Infantino y responsable del área de estrategia global dentro de la FIFA. El estadounidense explicó que no participó en la elaboración del proyecto y aseguró que no podía respaldar una iniciativa que, a su juicio, compromete el futuro del fútbol.

Cordeiro cuestionó el modelo financiero

En su carta de renuncia, Cordeiro sostuvo que la FIFA no necesita recurrir a capital privado; recordó que la Federación cuenta con importantes reservas, no tiene deudas y proyecta ingresos cercanos a los 15.000 millones de dólares durante el ciclo 2022/2026. Por eso, calificó como un error vender una parte del activo comercial más valioso del fútbol internacional para obtener alrededor de 4.200 millones de dólares.

Frente a las críticas, la FIFA defendió el proyecto y negó que exista una privatización del fútbol: remarcaron que "nadie está vendiendo el fútbol" y explicaron que la propuesta busca generar mayores ingresos para fortalecer los programas de desarrollo de las 211 asociaciones miembro, y asegura que mantendría el control absoluto de la nueva estructura. Además, aclararon que la iniciativa solo avanzará si obtiene el respaldo mayoritario de las federaciones.

FIFA Council Meeting | Harold Cunningham - FIFA/GettyImages

Aún así, la unión de la AFC al rechazo de las confederaciones europea y norteamericana, junto con la salida de uno de los hombres de mayor confianza de Infantino, representa uno de los desafíos políticos más complejos de su gestión y deja en duda el futuro fructífero de una propuesta que generó gran división dentro del fútbol mundial.