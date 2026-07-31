La crisis por la venta del negocio comercial de la FIFA: qué pasó hasta ahora y cómo sigue

La Federación Internacional de Fútbol Asociación atraviesa uno de los momentos de mayor conflicto institucional de los últimos años después de que se conociera el plan de Gianni Infantino para crear la FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa que concentraría los derechos comerciales y la organización de los principales torneos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

La iniciativa del presidente contempla vender hasta el 21% de esa nueva compañía a inversores privados por alrededor de 4.200 millones de dólares. Según la FIFA, el objetivo es obtener más recursos para financiar el desarrollo del fútbol en todo el mundo, sin perder el control sobre la regulación de las competencias.

🚨 Gianni Infantino’s plan to sell off the World Cup appears to be dead in the water after the Asian Football Confederation joined resistance to the plan.



The combined voting powers of the Asian, American and European bodies means Infantino will not reach the required 50 per… pic.twitter.com/wbGHGoOGSe — Telegraph Football (@TeleFootball) July 31, 2026

El rechazo de Europa y Norteamérica

En esa misma línea, las 55 federaciones que integran la UEFA rechazaron por unanimidad el proyecto y advirtieron que podrían dejar de participar en los torneos organizados por la FIFA si la iniciativa continúa; consideran que permitir el ingreso de capital privado en el negocio del Mundial pone en riesgo la independencia del fútbol.

A esa postura se sumó la Concacaf, que cuestionó la falta de transparencia en el armado del plan y el limitado tiempo que se otorgó para analizar una decisión de semejante magnitud -el 19 de septiembre es el plazo fijado por la FIFA para que las asociaciones nacionales revelen si apoyarán la iniciativa-.

La estrategia de Infantino

Frente a las críticas, Infantino aseguró que no se está poniendo en venta el fútbol y remarcó que la FIFA mantendrá el control absoluto de las decisiones deportivas. La Federación sostiene que los inversores no tendrán influencia sobre el formato de la cita mundialista, el calendario ni las decisiones del organismo.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Como incentivo para conseguir respaldo, la FIFA prometió un fuerte aumento en los fondos de desarrollo de las confederaciones: entre 2027 y 2030, cada una de las 211 asociaciones miembro podría recibir hasta 40 millones de dólares, una cifra muy superior a la de años anteriores.

Ahora, con el rechazo ya confirmado de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática, Infantino necesita convencer al resto de las federaciones y conseguir la mayoría de los votos; la decisión será clave para definir si se avanza con este nuevo modelo comercial o se ve obligado a dar marcha atrás.