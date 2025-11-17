La cruda conclusión de Alexander Isak sobre su paso por el Liverpool

Alexander Isak admitió que el inicio de su carrera en el Liverpool “no ha sido el óptimo” tras unos meses plagados de lesiones en el Merseyside.

El jugador más caro de la historia del fútbol británico aún no ha justificado su fichaje de 164,4 millones de dólares. Isak tuvo que esperar 16 días antes de debutar con el Liverpool, ya que Arne Slot lo incorporó gradualmente al equipo después de que su pretemporada se viera truncada por un tenso enfrentamiento con su anterior club, el Newcastle United.

Esa cautela estaba justificada. Isak se ha visto obligado a perderse los últimos cuatro partidos del Liverpool debido a una lesión muscular sufrida tras ser titular en dos partidos en un lapso de cuatro días. Aunque estuvo lo suficientemente recuperado como para estar en el banquillo contra el Manchester City el fin de semana pasado y tuvo una discreta actuación con Suecia el sábado, la salud de Isak aún debe ser controlada con esmero.

"No ha sido lo ideal", declaró sin rodeos el jugador de 26 años a Aftonbladet tras sufrir otra derrota esta temporada. Isak ha disputado 12 partidos con su club y su selección en la temporada 2025/26, con un balance de ocho derrotas y tan solo un gol.

Acumulado de competencias Números de Isak Ranking interno del Liverpool Juegos 8 18° Titularidades 6 17° Minutos 427 16° Goles 1 8° Asistencias 1 8°

“Pero cuando estoy en el campo no me pongo excusas. Siempre quiero jugar mi partido y rendir al máximo”, continuó Isak. “Claro que es difícil estar fuera y no poder ayudar ni aportar”.

No debería sorprender que Isak esté sufriendo problemas físicos. El sueco se perdió 38 partidos en sus tres temporadas en el Newcastle, el equivalente a una temporada completa de la Premier League.

"Siempre es frustrante estar lesionado. Da igual que sea un partido o varios. Siempre es peor para el propio jugador. En el fútbol casi nada es fácil. Pero con la experiencia aprendes a lidiar con las cosas. Así son las lesiones y todo eso. Aprendes a afrontarlo y a recuperarte", reflexionó Isak.

Mientras Isak se recuperaba a conciencia, el otro delantero que el Liverpool fichó este verano, por una fracción del elevado precio de Isak, está viviendo los sueños que tenía de niño.

Hugo Ekitiké entró de cambio con Francia el jueves por la noche y marcó su primer gol internacional absoluto. "Es un sueño de la infancia", declaró emocionado el joven de 23 años a TF1.

"Cada vez que juego, intento demostrar mis habilidades y que estoy aquí para ayudar al equipo... Estoy feliz de que esto se vea recompensado". Lo mismo puede decirse de su etapa en el Liverpool.

Puede que Ekitiké haya tenido dificultades como el resto de sus compañeros contra el Manchester City la última vez, pero el enérgico francés ha disfrutado de un comienzo prometedor en Anfield, acumulando seis goles, la mayor cantidad del equipo, en todas las competiciones.

Una combinación de lesiones y la cautela inherente a la selección francesa han limitado el tiempo que Ekitiké e Isak han compartido cancha esta temporada, pero en el equipo hay esperanza de que puedan formar una dupla sólida.

"Puede funcionar, sin duda", predijo Ekitiké en una entrevista con Sky Sports News a principios de este mes. "Necesitamos entrenar juntos, jugar juntos y mejorará".

"A veces funciona porque tienes una conexión con la gente y todo es más fácil, pero otras veces se trata de pasar tiempo en el campo, conocer al otro jugador, qué le gusta, cómo le gusta correr por la banda, cómo prefiere recibir el balón, desmarcarse al espacio o asociarse con el compañero".

Ekitiké marcó su primer gol con Francia desde la banda izquierda, internándose en el área y combinando con Kylian Mbappé, quien jugó como delantero centro con libertad de movimientos, posición que Isak suele ocupar en el Liverpool.

