La curiosa decisión que podrían tomar las selecciones del Mundial 2026 por el calor

Como toda competencia, el Mundial 2026 tendrá sus dificultades para los equipos: algunos estarán complicados con las distancias, mientras que otros podrían sufrir los efectos del calor de determinadas zonas de los países organizadores.

Es así que varias selecciones, principalmente europeas, estarían barajando la posibilidad de que los suplentes vean el partido en el vestuario, con aire acondicionado, y que únicamente salgan si el preparador físico los llama para hacer la entrada en calor.

Esta situación sería por demás curiosa, pero no novedosa: el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund lo hicieron el año pasado en el Mundial de Clubes que se disputó, justamente, en Estados Unidos. Por ejemplo, los Bávaros tuvieron que llevar adelante esta práctica en Charlotte contra el Benfica en la última fecha de la fase de grupos y hasta compartieron la imagen en sus redes sociales.

Debido a las temperaturas extremas en el estadio, nuestros suplentes están viendo el partido desde el vestuario ☀️🌡️



🌎 43' | #SLBFCB | 1-0 🏆 pic.twitter.com/DKGwC69FBY — FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 24, 2025

Si bien está patrocinado y su aparición no está justificada en todos los partidos, la pausa de hidratación parece haber llegado para quedarse, dividiendo el partido casi en cuatro cuartos. La importancia de la misma será definida por el clima y el semblante de los jugadores, aunque es sabido que vamos a tener pausas en todos los choques.

“Los episodios de calor extremo aumentaron sistemáticamente en las últimas décadas en todo el mundo, con sitios que los triplicaron y hasta cuadruplicaron. El deporte también se ve afectado por el cambio climático, como ya se vio en Roland Garros, por ejemplo, con deportistas que fueron muy perjudicados por el calor”, le dijo Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, al medio argentino Chequeado.

El Mundial arranca el próximo jueves con la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica. La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.