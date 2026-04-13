La curiosa razón por la cual Guardiola asegura que el Manchester City juega mejor en la recta final de la temporada

La lucha por el título de la Premier League se está volviendo emocionante, ya que el Arsenal, que ha liderado por largo tiempo la clasificación, está entrando en una etapa de baches donde le ha costado sellar victorias, ocasionando que dejé ir puntos importantes y que su más cercano perseguidor, el Manchester City, meta pie al acelerador para poder arrebatarle la cima y quedarse con el trofeo.

💥3️⃣ Manchester City beat Chelsea with 3 goals at Stamford Bridge!



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/EyslA5OpYw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Este fin de semana, los Gunners fueron sorpresivamente superados 1-2 por el Bournemouth en el Emirates Stadium, mientras los Citizens cumplieron con su tarea al golear 0-3 al Chelsea, metiéndole mayor presión a los hombres del español Mikel Arteta, tomando en cuenta que los del español Pep Guardiola tienen todavía un partido pendiente, sin olvidar que falta el duelo directo entre estos dos equipos que se desarrollará el próximo domingo 19 de abril en el Etihad Stadium. Si los londinenses siguen sin sacar resultados positivos una vez más podrían estar dejando ir la Premier League, como sucedió hace unos años.



Los Ciudadanos han logrado tener una buena racha en sus últimos encuentros, ya que superaron a los Blues, vapulearon 4-0 al Liverpool, le ganaron la gran final de la Carabao Cup al Arsenal, empataron 1-1 de visita con el West Ham, le pegaron 1-3 al Newcastle en la FA Cup, siendo su único tache la triste derrota ante el Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League.



Debido a todo esto, durante una entrevista se le cuestionó a Guardiola por qué su equipo siempre encuentra su mejor ritmo hasta el final de la temporada, lanzando una respuesta bastante curiosa.

😁☀️ Pep Guardiola on why Man City are so good at the end of the season: “The sun... No, no I'm not joking!”.



“In Manchester, never is there sun. If there was sun in November, we would be Premier League champions in January. It's the sun, honestly. The mood is better...”. pic.twitter.com/R8M6BTKsRh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

“Es el SOL, no, no estoy bromeando. Nunca hay sol en Manchester. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el SOL, honestamente. El ánimo es mejor”, respondió el ex Barcelona.



Hablando más seriamente, el mundialista con España exclamó: “Uno de los secretos que hemos tenido como club, como organización, es que después de un éxito, otro, otro… fuimos lo suficientemente humildes o tranquilos para decir: ‘Vale, ¿qué tenemos qué hacer para seguir estando ahí arriba?’. Eso es lo más difícil. Ganar una o dos veces, está bien. Pero durante nueve años, estar ahí todo el tiempo excepto la última temporada, eso define toda la estructura”.



Sobre el Arsenal, su rival del próximo domingo en la liga inglesa, Guardiola compartió: “Ellos han sido el mejor equipo en este país, en Europa, hasta hoy. Vencer al Arsenal una vez es tan difícil”.