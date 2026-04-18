La decisión del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid está empezando a cerrar una temporada buena, con altibajos pero con resultados por encima de los esperados: aguarda por la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y jugará las semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal, con el sueño de clasificar una vez más a un partido definitorio.

Una de las figuras de la campaña es Julián Álvarez, que se posicionó nuevamente como uno de los mejores centrodelanteros del mundo aportándole a Diego Simeone calidad, vitalidad y juego. Para colmo, como si le faltara algo, sumó a su repertorio la ejecución de tiros libres.

En lo que va del año competitivo jugó 29 de los 31 partidos posibles por LaLiga, con ocho goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League solamente se perdió un partido y aportó nueve tantos y cuatro pases gol.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Según informó el tradicional medio español Mundo Deportivo, la directiva del Colchonero no tiene intenciones de desprenderse del futbolista. Cabe recordar que lo ficharon en 75 millones de euros en agosto de 2024, en un movimiento que sorprendió bastante y dejó al Manchester City sin el competidor de Erling Haaland por el puesto de titular.

El Cholo palpitó la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid Training & Press Conference | Eurasia Sport Images/GettyImages

El encuentro entre el Aleti y la Real Sociedad está a la vuelta de la esquina y Diego Simeone ya lo vive: "Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier deportista, ambos darán todo por ganar, nosotros jugamos el martes Champions, ahora volvemos a tierra, que es lo que cuenta y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar, un rival con buenos futbolistas y jóvenes", dijo en la rueda de prensa previa a la gran final.

"Siempre imagino lo mejor, no tengo otro pensamiento, no es sólo ganar una Copa, es un propósito para un montón de cosas", analizó sobre el partido.

"No hay una regla, la edad no cuenta, siempre digo que un joven o un jugador de 36 años pueden tener una cabeza privilegiada. La mente y la fuerza y el partido lo tienen en sus cabezas y los que puedan resolverlo mejor en el andar de los partidos saldrán beneficiados", concluyó.