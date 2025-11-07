La decisión final del Liverpool sobre el retorno a la actividad de Alisson Becker

El Liverpool no podrá contar con Alisson Becker para el esperado duelo frente al Manchester City. El guardameta brasileño no ha recibido el alta médica definitiva y el entrenador Arne Slot ha optado por no arriesgarlo, priorizando su recuperación total antes de reincorporarlo a la competencia oficial.

El estratega neerlandés confirmó que Alisson estará disponible después del parón internacional de noviembre. Según el propio Slot, el regreso del arquero se producirá frente al Nottingham Forest, partido en el que el brasileño volverá a defender la portería de Anfield tras varias semanas de ausencia.

La noticia fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano, quien detalló que el cuerpo técnico de Liverpool mantiene una estricta política de precaución. El objetivo es evitar una recaída que pueda dejar fuera al arquero durante una parte crucial del calendario, en el que los “Reds” se juegan su posición en la Premier League y la Champions League.

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

La ausencia de Alisson ante el City supone un desafío adicional para el equipo, que enfrentará al conjunto de Pep Guardiola sin su principal referente defensivo. El brasileño, considerado uno de los mejores porteros del mundo, ha sido clave en la estructura de Slot por su liderazgo, capacidad de reacción y salida limpia desde el fondo.

Mientras tanto, Jeremie Frimpong continúa siendo una preocupación para el cuerpo técnico. El lateral neerlandés no estará disponible por un periodo más prolongado, ya que su recuperación no avanza al ritmo esperado. Según las declaraciones del propio Slot, el defensor necesitará varias semanas más antes de poder entrenar con el grupo.



De esta forma, el Liverpool afrontará uno de los partidos más exigentes del calendario con bajas sensibles en defensa. Sin embargo, la vuelta próxima de Alisson tras la Fecha FIFA representa un alivio importante para un equipo que confía en recuperar pronto la solidez y regularidad que lo caracteriza.