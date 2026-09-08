La declaración de amor al Monterrey por parte de Antonio Mohamed

Este domingo, Toluca se ha hecho con el título de la Leagues Cup luego de ganar al Monterrey. De esta forma, la era de Antonio Mohamed concreta un paso perfecto, pues el entrenador argentino ha ganado los cuatro títulos que ha disputado con el equipo del Estado de México.

Si bien es cierto que Mohamed celebró junto a los suyos el títulos de la Leagues Cup, fue evidente que el argentino mostró mesura dentro de la cancha. Antonio tiene un cariño especial por el Monterrey, equipo con el cual también lo ganó todo en su tiempo y al cual, públicamente declara su amor.

ASEGURÓ QUE SIEMPRE SERÁ RAYADO. 🥺



Antonio Mohamed le ganó un título al Monterrey, el equipo de sus amores, y lo reiteró; a pesar de que ha ganado seis campeonatos con el Toluca, él es Rayado.https://t.co/CQgZYD3YR6 pic.twitter.com/6fibya6rU4 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 7, 2026

Yo soy Rayado por siempre, eso no va a cambiar. Lo que pasa es que trabajo de entrenador y me toca enfrentarlos. Yo lo último que quería era jugar contra Monterrey, pero bueno, el destino a veces te pone este tipo de situaciones y tienes que jugar. La gente sabe lo que siento por el club, sabe toda la historia que tengo detrás. Antonio Mohamed

Durante su estancia con el cuadro del norte del país, Antonio ganó dos títulos de Copa MX, además de un título de Liga MX. Adicional, dirigió a los Rayados en el Mundial de Clubes del 2019, aunque, no fue él quien ganó previamente el título de la CONCACAF, ese fue Diego Alonso.

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Pasando página, Antonio tiene la mente cien por ciento en el Toluca, a quienes, ha convertido en un equipo de época. En las últimas semanas, su nombre se ha colocado dentro del fútbol argentino en la mesa de los grandes, sin embargo, el 'Turco' afirma que tiene un compromiso total con el equipo rojo hasta que su contrato finalice.

No, yo estoy muy comprometido con la institución, siempre que termina un torneo evaluamos con la directiva, pero ahora estoy completamente comprometido, feliz, festejando y muy ilusionado con hacer un gran torneo y una buena Intercontinental, así que eso está totalmente descartado. Antonio Mohamed

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