El Real Madrid en su conjunto está en un estado crítico, con 12 bajas para el partido por LaLiga contra el Alavés Vitoriaen condición de visitante este domingo y con Xabi Alonso al borde del abismo en su cargo de entrenador principal del primer equipo.

Para colmo de males, el grueso de los lesionados y suspendidos está en la última línea, donde el entrenador tolosarra tuvo la mayor cantidad de problemas en los últimos partidos: solamente Dean Huijsen, recién recuperado, y Raúl Asencio están en condiciones de jugar.

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien Antonio Rüdiger podría viajar a Vitoria-Gasteiz con sus compañeros, lo claro es que está lejos de estar al 100% desde lo físico y parece difícil que esté en condiciones de sumar minutos para relevar a sus pares del equipo merengue.

En el lateral derecho, tanto Trent Alexander-Arnold como Dani Carvajal están lesionados, y Federico Valverde, que suele cubrir baches en ese puesto, arrastra una fatiga muscular. En la banda izquierda, tanto Álvaro Carreras como Fran García están suspendidos por las rojas frente al Celta de Vigo, mientras que Ferland Mendy está lesionnado.

Los centrales David Alaba, Eder Militao y el ya mencionado internacional alemán tampoco están bien físicamente y no logran sumar minutos.

Real Madrid V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid está segundo en la tabla de posiciones de LaLiga, persiguiendo al FC Barcelona con cuatro puntos de diferencia. Los de Hansi Flick enfrentarán al Osasuna este sábado y podrían meterle aún más presión a los merengues, sacándoles siete de distancia en el certamen español antes de que los de Xabi Alonso jueguen contra el Alavés.

En la UEFA Champions League, donde vienen de perder 2-1 frente al Manchester City, los capitalinos están momentáneamente en zona de clasificación directa a octavos de final, aunque no pueden confiarse en las últimas fechas porque un mal resultado podría condenarlos, por segundo año consecutivo, a jugar el playoff.