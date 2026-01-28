La directiva del América mete velocidad en el mercado de invierno

El Club América ha decidido acelerar de forma definitiva por el fichaje de Raphael Veiga, un nombre que desde hace semanas aparece como prioridad absoluta para reforzar el mediocampo ofensivo. La directiva azulcrema entiende que el momento es clave y que no puede permitirse perder terreno en una negociación estratégica.

De acuerdo con información reciente, el conjunto de Coapa ya inició contactos formales con el entorno del jugador. La intención es clara: que el círculo cercano de Veiga funcione como puente directo con Palmeiras, club dueño de su carta, y así avanzar sin intermediarios que encarezcan o compliquen la operación.

🚨América profundizó hoy negociaciones por Raphael Veiga.

En América buscan tener el fichaje “apalabrado” antes de dar el siguiente paso. No se trata todavía de una oferta oficial enviada al club brasileño, sino de un movimiento previo, enfocado en alinear voluntades, expectativas contractuales y tiempos. El objetivo es llegar a una fase avanzada con el jugador antes de sentarse formalmente a negociar cifras.

El movimiento, sin embargo, no ha sido lineal. Durante varios días la negociación se frenó por una razón estructural: la falta de plaza de extranjero en el plantel. En Coapa saben que, sin liberar ese espacio, cualquier intento por cerrar la llegada de Veiga está condenado a quedarse en simples buenas intenciones.

Aun así, la operación sigue viva. En el entorno del jugador existe interés real por escuchar el proyecto deportivo del Club América, así como por analizar el rol que tendría dentro del equipo. Veiga valora especialmente la posibilidad de convertirse en eje creativo y líder futbolístico inmediato.

Desde la directiva americanista consideran que este es el momento adecuado para insistir. La planeación deportiva apunta a reforzar la zona donde el club ha carecido de un generador constante de juego y goles desde segunda línea. Veiga encaja en ese perfil: lectura, llegada al área y experiencia en escenarios de alta presión.

El principal riesgo para América no está hoy en Palmeiras, sino en el tiempo. La paciencia del futbolista no es infinita y en el mercado internacional suelen aparecer alternativas conforme avanzan las semanas. Por eso, en Coapa trabajan contra el reloj para resolver primero el tema administrativo de las plazas foráneas.

Mientras tanto, el contacto con el entorno del brasileño se mantiene activo. Las charlas han servido para dejar claro que el interés es serio y que el movimiento está en curso, aunque condicionado. América no quiere repetir errores del pasado, cuando negociaciones avanzadas se cayeron por detalles internos mal gestionados.