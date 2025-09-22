La dura autocrítica de Gabriel Milito luego de la derrota de Chivas en contra del Toluca

Ganar el Clásico Nacional fue un utopía para Chivas. Luego de dicho encuentro, el cuadro de Verde Valle de nueva cuenta se ha atorado dentro de la Liga MX. Este fin de semana fueron sobrepasados por el Toluca, una derrota final de 0-3 que el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, entiende como "justa".

Hoy considero que fue una derrota merecida. No tuvo que ver con otras derrotas donde sí pudimos empatar o incluso ganar. Nuestro crédito en cuanto a consecuentes ya se acabó, todos los equipos durante un campeonato tenemos un crédito para conceder algo, nosotros concedimos mucho en otros partidos y sabemos que no podemos conceder absolutamente más nada. Gabriel Milito

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El entrenador entiende que el deseo de buscar el encuentro, abrió espacios que ante un equipo como Toluca no se pueden regalar.

En el afán de querer ir y no tener esa claridad para finalizar acciones en cada pérdida ellos adelante tienen jugadores espectaculares y ahí toman el control. Con espacios grandes, sumado a su calidad y velocidad el desarrollo del partido pasa a ser de esa manera. Veníamos de haber hecho dos partidos buenos, llegamos bien al partido desde todos los puntos de vista, pero los goles condicionan en la forma y el trámite del partido. Gabriel Milito

Este miércoles, Chivas tendrá un duelo clave en contra del Necaxa, y el técnico confía en recuperar piezas para el partido.

Para el próximo partido ‘Piojo’ está totalmente descartado, imagino que ‘Guti’ lo mismo. Ya para el siguiente a lo mejor ‘Guti’ esté, ‘Piojo’ no lo tengo tan claro. Necesitamos recuperar todos los jugadores. Hoy recuperamos a Govea, pero perdimos al ‘Oso’, vamos armando el equipo según los jugadores disponibles. Gabriel Milito

