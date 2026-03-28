La dura autocrítica del Dibu Martínez tras el amistoso de Argentina frente a Mauritania

La selección argentina decepcionó en su presentación en la Bombonera, ganándole con lo justo a una selección de Mauritania que dio más de lo que se esperaba. Tras el rendimiento por debajo de la media, el encargado de dar la cara fue Emiliano Martínez, uno de los referentes del combinado campeón del mundo.

"Bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso. Faltó juego, faltó velocidad. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Al rival no lo conocíamos mucho, tenemos que tener un poquito más de sangre. Faltó intensidad, un poco de solidez defensiva, faltó más de convicción a la hora de defender. Menos mal que no jugamos la Finalissima, si jugábamos así...", dijo en rueda de prensa.

En cuanto a la preparación del encuentro, puntualizó: "Hablábamos con los chicos y con Martín (Tocalli, el entrenador de arqueros), que me podían llegar una o dos máximo, y la verdad que nos llegaron más. Recibir la última me duele un poco, pero hacía mucho que no jugábamos juntos, pero nos faltó actitud".

Argentina v Mauritania - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Al ser consultado por el buen andar de España y la competencia de cara a la Copa del Mundo, sacó chapa: "El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no".

"En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos un poco el equipo. Ayer perdimos a Panichelli con una lesión de cruzados, nos dolió muchísimo. Capaz hoy se jugó con un poco menos con intensidad por el miedo a una lesión pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor", cerró el portero del Aston Villa.