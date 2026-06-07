La selección de España arrancó con los trabajos en la Baylor School de Chattanooga y en una de las primeras acciones se vio un intento de pierna fuerte, aunque pareció más un accidente que una entrada con mala intención o fuerza desmedida por enojo.

En un ejercicio, Gavi lo pisó a Rodri y este sintió el dolor, aunque la situación, que quedó grabada por Eurosport, estuvo realmente lejos de pasar a mayores. Todos se acercaron a ver como estaba el jugador del Manchester City, con Luis de la Fuente incluido, y el talentoso mediocampista pudo continuar con mínima dificultad los trabajos del día.

💥Gavi deja al suelo a Rodri durante el entrenamiento de la Selección Española en el Campo Base de Baylor School, Chattanooga



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El vigente campeón de la Eurocopa debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

En el último partido sorprendieron a todos empatando en uno con Irak en Riazor, aunque a decir verdad el ritmo fue de amistoso y ni siquiera jugaron el 100% de los titulares. El mensaje de que no pueden confiarse con nadie llegó a destino, pero este resultado seguramente no sirva como juicio de valor de lo que puede dar la Furia Roja.

"Se lo merecían todos. Siempre estamos un poco guardando, han debutado todos, nos han ayudado mucho, son jugadores de mucho futuro, veremos a muchos en la absoluta. Se ha cumplido un objetivo más. Hoy pretendíamos hacer un trabajo más condicional, más físico, que los jugadores se adaptaran a la competición. Era un día de sensaciones. No ha habido lesionados", dijo Luis de la Fuente tras el encuentro.