Argentina ganó un partido inolvidable y de época, que quedará guardado en los corazones de los fanáticos del fútbol: por los octavos de final del Mundial 2026, la Scaloneta lo iba perdiendo 2-0 a los 79' y las ilusiones de pasar de ronda rozaban lo nulo, pero de a poco empezó la levantada.

Primero fue el Cuti Romero de cabeza, luego Leo Messi encontró un rebote para igualar el partido a los 83' y que la ilusión del pueblo argentino renazca. A los 92', con un equipo tremendamente envalentonado, Enzo Fernández metió el 3-2 para que el Mercedes Benz Stadium explote en un histórico grito de gol.

Al ser nombrado como Man of the Match, Leo Messi habló con las redes oficiales de Michelob Ultra, el sponsor del premio: "Estoy muy emocionado, se había puesto duro con el 2-0. Esto es el Mundial y está todo muy igualado".

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

"Creo que fue un alivio para todos por como se dio el partido, no es fácil levantar un 0-2. Este grupo no se da nunca por vencido, cuando conseguimos el gol del Cuti (Romero) todavía teníamos tiempo. Lo dimos vuelta en los 90', es una locura lo que logró este grupo", cerró.

Ahora, Argentina volverá a su campamento base en Kansas City para aguardar el partido de cuartos de final, que se jugará el próximo sábado por la noche en el Arrowhead Stadium de esa misma ciudad. El rival se conocerá en las próximas horas y saldrá del ganador del partido entre Suiza y Colombia, dos viejos conocidos de la Scaloneta tanto en copas del mundo como Copa América.

El elenco cafetero supo ser rival de la albiceleste en la final continental del 2024 en Miami Gardens, con victoria por 1-0 en la prórroga con gol de Lautaro Martínez. Frente a los helvéticos supieron enfrentarse en octavos de final del Mundial 2014, encuentro que Argentina ganó con tanto de Ángel Di María también en la prórroga.