La enfermería del Arsenal: todos los lesionados que tienen los Gunners para cerrar el 2025

El Arsenal atraviesa uno de los momentos más complejos del curso debido a una acumulación de lesiones que ha mermado seriamente la disponibilidad de su plantel. A pesar de contar con una de las nóminas más amplias y competitivas del fútbol europeo, el conjunto londinense se ha visto golpeado en sectores clave.

La baja más reciente es la de Cristhian Mosquera, quien estará fuera durante varias semanas tras sufrir una lesión que resultó más grave de lo esperado. La noticia fue confirmada por Mikel Arteta, encendiendo las alarmas en un plantel que ya arrastraba múltiples ausencias antes de compromisos decisivos.

“Desafortunadamente va a estar fuera durante semanas, es mucho más de lo que esperábamos, pero el jugador ya lo venía sintiendo, así que tendrá que parar por un tiempo”, explicó Arteta, reconociendo que la situación obliga al cuerpo técnico a replantear soluciones inmediatas.

Mosquera se suma así a una larga lista de jugadores indisponibles que condicionan seriamente la planificación deportiva. Declan Rice, Leandro Trossard, William Saliba, Gabriel Magalhães, Kai Havertz y Dowman completan un parte médico que pone a prueba la profundidad real del proyecto encabezado por el entrenador español.

Aston Villa v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Si bien el Arsenal presume una de las nóminas más valiosas del mundo, la concentración de lesiones en circunstancias tan específicas presenta desafíos que incluso el mejor armado financiero no siempre puede absorber con facilidad. La rotación forzada y la carga competitiva generan un escenario de alto riesgo.

La zona defensiva es, por amplio margen, el sector más perjudicado del equipo. Las ausencias simultáneas de Saliba, Gabriel Magalhães y ahora Mosquera obligan a soluciones de emergencia, improvisaciones tácticas y ajustes en línea que afectan directamente el rendimiento colectivo.

En este contexto, la fortaleza mental y la capacidad de adaptación serán factores determinantes para el Arsenal. La exigencia del calendario no se reduce, y la lucha por los principales objetivos deportivos obliga al grupo a competir bajo presión constante y con recursos limitados.