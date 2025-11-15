El marketing es una de las principales áreas de los clubes más importantes del mundo, ya que con la venta de indumentaria y artículos logran sacar una grandísima cantidad de dinero, crucial para sustentar los estilos de vida lujosos de las instituciones.

Ahora, eso no quiere decir que todo sea color de rosa: los fanáticos, cuando lo creen necesario, muestran su disconformidad. En este caso el que está en el ojo de la tormenta es el FC Barcelona, con un diseño disruptivo y polémico en su cuarta equipación para la temporada 2025/26.

• 𝐁𝐀𝐑Ç𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐋Á𝐒𝐈𝐂𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔

Según informó el sitio especializado FootyHeadlines, el diseño rinde homenaje a la victoria por 3-0 en el Bernabéu en septiembre de 2005, con goles de Ronaldinho y Eto'o. En esa oportunidad, el brasileño se retiró del campo de juego ovacionado por la afición del Merengue, marcando un hito en la historia de los Clásicos. La trama refiere a la trayectoria de los futbolistas en los goles de aquella tarde.

Trascendió que la camiseta será utilizada en el próximo compromiso entre el club Blaugrana y la Casa Blanca, posiblemente en la Supercopa de España en enero. El lanzamiento oficial sería el próximo jueves 20 de noviembre. Además, esta camiseta marcaría el fin del uso habitual del diseño de La Senyera como cuarta equipación.

El FC Barcelona volverá a jugar este sábado 22 de noviembre tras el parón de selecciones de noviembre recibiendo en Montjuic al Athletic Club, con la ilusión de ganar y quedar provisionalmente como líderes de la tabla de posiciones de LaLiga, al menos hasta que juegue el Real Madrid.

Su próxima presentación por UEFA Champions League será el martes 25, nada más y nada menos que en Stamford Bridge ante el Chelsea, campeón del último Mundial de Clubes. En este choque buscará la victoria para intentar acomodarse en la zona de clasificación a octavos de final de manera directa.