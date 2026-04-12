La espectacular estadística de Rayan Cherki en su primera temporada con el Manchester City

Rayan Cherki se ha convertido en una de las mejores contrataciones en la Premier League en la temporada 2025/2026. El extremo francés de 22 años llegó al Manchester City a mediados de 2025 procedente del Olympique de Lyon y, de manera casi inmediata, se adaptó al club.

Este domingo 12 de abril, el futbolista francés tuvo una buena exhibición en el partido entre el Manchester City y el Chelsea. Cherki sumo su décima asistencia en la Premier League, durante su primera temporada.

El delantero francés asistió a Nico O' Reilly para conseguir el primer gol del encuentro al minuto 51, y seis minutos después le dio un pase de gol a Marc Ghéhi para colocar el 2-0.

Chelsea v Manchester City - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Esto no lo consiguía algún jugador desde la temporada 2015/2016, cuando el francés Dimitri Payet lo hizo con el West Ham, de acuerdo con cifras de Opta.

10 - Rayan Cherki is the first player to reach 10+ assists in his debut Premier League season since Dimitri Payet in 2015-16. Artistry. pic.twitter.com/jytizFaGlH — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2026

Esta temporada, Cherki ha disputado un total de 43 partidos con los Citizens en todas las competencias (Premier League, Champions League, FA Cup y EFL Cup) anotando nueve goles y dando 12 pases para gol.

El Manchester City se acerca al Arsenal en la lucha por el título

Con su victoria por marcador de 3-0 sobre el Chelsea, el Manchester City se metió de lleno en la lucha por el título de la Premier League. El cuadro dirigido por Pep Guardiola llegó a 64 puntos en 31 jornadas y se colocó a seis puntos de distancia del Arsenal, con un partido pendiente.

Chelsea v Manchester City - Premier League - Stamford Bridge | John Walton - PA Images/GettyImages

Todo apunta a que la Premier League tendrá un cierre cardíaco, sobre todo si se toma en cuenta que el Manchester City y el Arsenal se medirán el domingo 19 de abril en el Etihad Stadium en la jornada 33 del futbol inglés.