La esperada rueda de prensa de Florentino Pérez: "No voy a dimitir, hay una campaña en mi contra”

Tiempos de caos se viven dentro del Real Madrid. Por segundo año consecutivo, el cuadro de la capital del España se ha ido de la temporada con las manos vacías. Es la primera vez en la era de Florentino Pérez como presidente del club en que esto sucede.

Siendo el caso, más de uno considera que el tiempo de Florentino al frente del Madrid ha terminado. La realidad es que en meses recientes su gestión ha dejado mucho que desear. Tanto en lo deportivo como en lo comercial. Ante las dudas con respecto de su valía, el presidente del 15 veces campeón de la Champions League ha roto el silencio y ofrecido respuesta a los señalamientos en su contra.

Lamento decirles que no voy a renunciar y voy a convocar a elecciones. Invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad. Algunos periodistas se creen que haciendo daño me van a intimidar. Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid. Yo me presenté en el año 2000, me lo sé todo. Pero no lo han conseguido. La gente me cree a mí. Y el Real Madrid es de los socios. Florentino Pérez

Acs Shareholders' Meeting | Europa Press News/GettyImages

Pérez añadió que no dejará su futuro en manos de gente que "no sabe de fútbol". O que en todo caso, no tiene una relación directa con el Real Madrid. Aseveró que no sentirá presión para dar un paso al costado por cuenta propia, no al menos en el corto plazo.

La conclusión es sencilla: elecciones abiertas dentro del Real Madrid. Si alguien se considera capaz de presidir mejor al Madrid que Pérez, es libre de presentar su candidatura. Si los socios por su parte consideran que Florentino no es más el hombre ideal para comandar a los blancos, que lo externen por medio de sus votos libres y anónimos.