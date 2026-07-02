La estadística de goles de Messi, Ronaldo y Kylian Mbappé en partidos de eliminación directa de Mundiales

La historia de los Mundiales ha tenido grandes protagonistas a lo largo de la historia y dos de estos tres han roto varios récords: Messi fue el primero en romperle la marca a Miroslav Klose, mientras que Mbappé tiene la misma cantidad de goles en partidos jugados a eliminación directa.

Kylian Mbappé

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Mbappé, en los Mundiales, está en su salsa: debutó con título del mundo en Rusia 2018 siendo solo un adolescente y saltó al estrellato, mientras que en Qatar 2022, ya consagrado como superestrella, llegó a la final y jugó un partido imperial contra Argentina, manteniendo a Francia con posibilidades de ganar hasta el final. En el Mundial que lo tuvo como subcampeón recibió la Bota de Oro al goleador del campeonato.

En el Mundial 2026 lleva seis tantos en cinco partidos y amenaza con vulnerar la marca de Messi en esta misma edición, además de repetir la Bota de Oro del certamen.

Estadística: 9 goles en 9 partidos a eliminación directa

Leo Messi

FBL-WC-2022-MATCH57-NED-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

El mejor de la historia está teniendo su Mundial más goleador, con seis tantos en tres partidos a la espera de que juegue su encuentro de 16avos de final frente a Cabo Verde. En duelos a eliminación directa ha sabido anotar tantos cruciales en Qatar 2022, con goles a Australia, Países Bajos, Croacia y doblete a Francia en la gran final celebrada en Lusail. La Bota de Oro del Mundial, por ahora, se le ha negado en reiteradas oportunidades.

Estadística: 5 goles en 12 partidos a eliminación directa



Cristiano Ronaldo

Korea Republic v Portugal: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

Si bien no integra una selección tradicionalmente poderosa, el Bicho está en deuda en los Mundiales. Ha metido pocos goles, casi todos contra equipos de menor fuste y no ha podido celebrar ningún tanto en partidos a eliminación directa. En total, entre 2006 y 2022 ha jugado ocho de estos partidos. En 2026, contra Croacia, tiene la posibilidad de romper la racha.

Estadística: 0 goles en 8 partidos a eliminación directa







Jugador País Partidos de eliminación directa Goles Títulos del mundo Kylian Mbappé Francia 9 9 1 Leo Messi Argentina 12 5 1 Cristiano Ronaldo Portugal 8 0 0

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