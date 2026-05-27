La estadística que ilusiona a los aficionados del Arsenal de cara a la final por la UEFA Champions League

El próximo sábado 30 de mayo del 2026, en el Puskás Aréna de Budapest, el Arsenal se enfrentará al PSG, para el partido correspondiente a la gran final por la UEFA Champions League 2025/26. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con el ánimo por las nubes, luego de haber conquistado la Premier League en una lucha tenaz contra el Manchester City a lo largo de la temporada, poniendo así punto final a una racha de 22 años sin ganar el torneo local.

Ahora, deberán enfrentarse a un rival sumamente complicado, como lo es el PSG de Luis Enrique. Son los campeones vigentes de la UEFA Champions League y el sueño del bicampeonato está más vivo que nunca.

Sin embargo, hay una estadística en particular que juega a favor del conjunto inglés, aunque ellos no están directamente involucrados en la ecuación. Y es que, luego de que el Crystal Palace se coronara campeón de la Conference League el día de hoy, el tercer torneo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes, se suma al Aston Villa, que ganó la Europa League, como los dos campeones ingleses de las competencias europeas... hasta el momento.

En caso de que el Arsenal venza el próximo sábado al PSG, se convertiría en el tercer club inglés en ganar la competencia europea en donde le tocó participar, redondeando así una estadística perfecta en favor del fútbol inglés.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Every European Final has been won by an English club so far!



🟣 Conference League, Crystal Palace.

🟠 Europa League, Aston Villa.

🔵 Champions League, 👀 pic.twitter.com/8vOts2w4Hp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 27, 2026

¿Es la Premier League la mejor liga del mundo?

El hecho de que los equipos ingleses hayan logrado meterse hasta las instancias finales de las competencias europeas nos habla de la gran calidad con la que cuenta su liga. Lo interesante es que tanto el Aston Villa como el Crystal Palace son clubes de media tabla en la Premier League, confirmando así que la exigencia de este torneo es mayor en comparación con lo que se vive en la Bundesliga, la Serie A o LaLiga.

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