La estadística que ilusiona a los aficionados del Cruz Azul previo al partido contra los Pumas

Cruz Azul ha convertido el Estadio Olímpico Universitario en uno de sus escenarios favoritos para imponer condiciones sobre los Pumas de la UNAM. Los celestes presumen un dominio histórico en territorio felino, fortalecido recientemente con una victoria que le permitió conquistar el título de la Liga MX.

El conjunto cementero ha demostrado que jugar en Ciudad Universitaria no representa una desventaja. Por el contrario, sus resultados reflejan una superioridad construida durante décadas, con triunfos contundentes en escenarios grandes.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La historia de esta rivalidad en el Olímpico Universitario se remonta al Invierno de 1996, cuando Cruz Azul consiguió imponerse por 2-1. Desde entonces, el balance presentado favorece ampliamente a los de La Noria, quienes acumulan 20 victorias, mientras Pumas registra nueve triunfos y otros nueve cruces terminaron igualados.

Entre las goleadas más recordadas aparece el contundente 5-0 conseguido durante el Apertura 2005. Aquella exhibición tuvo como protagonista a Francisco 'Kikín' Fonseca, en su tiempo, un referente felino. También destacan las victorias por 3-0 del Apertura 2009 y 4-1 del Apertura 2014.

El dominio también encuentra respaldo en las estadísticas ofensivas. Según el historial presentado, Cruz Azul consiguió marcar 64 goles y recibió solamente 34 en sus enfrentamientos disputados en Ciudad Universitaria.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Sin embargo, el episodio más significativo llegó durante la final del Clausura 2026. Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas en su propio estadio, todo esto cortesía de una remontada que llevó la firma final de Rodolfo Rotondi sobre el cierre del tiempo regular.

La relación entre Cruz Azul y Ciudad Universitaria también incluye su etapa como local durante 2025. En aquel periodo, los celestes establecieron una racha de 26 encuentrs consecutivos sin derrota, superando la marca de 22 partidos que Pumas había conseguido entre 1978 y 1980.

Por si fuese poco, Cruz Azul conquistó la Concacaf Champions Cup de 2025 tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en ese mismo escenario. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse durante la jornada 11 del Apertura 2026, con Cruz Azul buscando prolongar su dominio y Pumas intentando recuperar el respeto en casa.

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