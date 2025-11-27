La estadística que limita la esperanza de una posible remontada de Tigres

Tigres atraviesa una crisis profunda en instancias definitivas. El club suma 12 partidos consecutivos sin ganar en liguillas, una racha que inició el 7 de diciembre de 2023 y que amenaza con hundir aún más su rendimiento competitivo en fases finales del fútbol mexicano.

La estadística se hizo más dolorosa tras la última derrota sufrida el 26 de noviembre de 2025. El día de ayer, en una noche amarga, Tigres fue aplastado 3-0 por Tijuana en la frontera, donde los Xolos mostraron mayor intensidad, precisión y determinación que un equipo felino irreconocible.

Desde aquella lejana semifinal de ida ante Pumas en 2023, Tigres no ha vuelto a celebrar una victoria en liguilla. El equipo acumuló empates que no le alcanzaron y derrotas que lo fueron empujando hacia una narrativa preocupante: la incapacidad para competir en momentos clave.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El impacto emocional también pesa. Cada eliminación ha desgastado a un plantel que hace dos años peleaba finales y que ahora sufre para competir incluso en cuartos. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos se han vuelto constantes en esta mala racha.

Esta estadística llega en el peor momento posible para la institución. Tigres está obligado a ganar este sábado en el Estadio Universitario, el siempre imponente Volcán, si quiere definir a su favor la serie ante Tijuana. Pero no basta con un triunfo: debe hacerlo por una diferencia mínima de tres goles.

La exigencia es máxima. Tigres necesita un partido perfecto, sin desconexiones defensivas y con una eficacia ofensiva que no ha mostrado en meses. La afición, desesperada por ver una reacción, espera que el equipo recupere el espíritu competitivo que lo caracterizó durante la última década.

El duelo del sábado será decisivo para el futuro inmediato del club. Una nueva eliminación no solo confirmaría la peor racha de liguilla en su historia reciente, sino que podría provocar cambios profundos en lo deportivo. Tigres está contra las cuerdas y solo una remontada épica podrá salvarlo.