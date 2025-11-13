La estrella de Rayados de Monterrey que tendría una relación compleja con Torrent

La tensión interna en Rayados de Monterrey ha encendido las alarmas luego de que se confirmara que la relación entre Lucas Ocampos y el técnico Domenec Torrent atraviesa un momento complicado. Fuentes cercanas al club aseguran que el vínculo entre ambos se ha deteriorado de manera significativa.

El conflicto surgió durante el clásico regio ante Tigres, donde Ocampos reaccionó con evidente molestia al ser reemplazado. Ese desplante no pasó desapercibido para el cuerpo técnico y se convirtió en el punto de quiebre entre el jugador y el entrenador español.

¿DIVORCIO? 💔



Parece que hay un tema de ruptura en el vestuario de Rayados.



💥 De acuerdo con Willie González de RG La Deportiva, establece Lucas Ocampos y el técnico Torrent no tienen una buena relación.



🤔 La fuente llama a que Ocampos no es del agrado del DT y por ello lo… pic.twitter.com/rA8b4QZbFm — Futbol Total (@futboltotal) November 12, 2025

La postura del argentino fue considerada inapropiada dentro del plantel, especialmente por el contexto del partido y la exigencia emocional que implica un clásico. A partir de ese episodio, la relación entre Torrent y Ocampos terminó por fracturarse.

Como consecuencia directa de esa actitud, el extremo quedó fuera de la convocatoria para el cierre del torneo ante Chivas. La decisión sorprendió a muchos, pero fue interpretada como un mensaje claro de autoridad por parte del estratega de Monterrey.

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A pesar de la ausencia en la última jornada, la expectativa es que Ocampos vuelva a ser considerado para la liguilla. Sin embargo, su rol dentro del once inicial podría verse comprometido y la posibilidad de perder la titularidad está sobre la mesa.

La primera mitad del semestre dejó buenas sensaciones respecto al rendimiento individual del argentino. Ocampos firmó goles importantes y contribuyó con varias asistencias que impulsaron al equipo en los momentos clave de la temporada.

No obstante, su desempeño comenzó a desdibujarse sobre el cierre del torneo. La disminución en su ritmo futbolístico, sumada al conflicto reciente, marcó un contraste notable respecto al arranque sólido que había tenido.

En Monterrey existe preocupación por mantener la estabilidad del vestuario en vísperas de la liguilla. Torrent ha sido firme en su postura disciplinaria y espera que el episodio sirva de aprendizaje para todas las figuras del plantel.