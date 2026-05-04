La estrella del América que se marchará del club en el verano

El semestre del América está siendo un caos. Da la impresión de que el cuadro de la capital del país cerrará el mismo sin títulos en la mesa. Sólo una liguilla muy fuera de lo esperado podría cambiar dicha situación. Sin embargo, luce lejano pues es un hecho que el equipo de André Jardine está lejos de su plenitud colectiva.

Siendo el caso, se estima que dentro del América haya una limpia masiva de plantilla a final del curso. Algunos jugadores se marcharán por decisión del club debido a su baja de nivel. Otros, darán un salto de calidad a un nivel de exigencia deportivo superior debido a su constancia, uno de ellos, Israel Reyes.

🚨🤯 BREAKING: ISRAEL REYES IS SET TO JOIN AS ROMA AFTER THE 2026 FIFA WORLD CUP!



The defender already said goodbye to his teammates and is taking Italian lessons! 🇮🇹



Via @TUDNMEX pic.twitter.com/ZVLDTBcp4f — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 4, 2026

De acuerdo con el reporte de TUDN, Reyes no retornará ni al América, ni a la Liga MX luego de la Copa del Mundo. El defensor central tiene definido su siguiente reto, mismo que estará fuera de México. De acuerdo con la fuente ya mencionada, Israel tiene un acuerdo total con la Roma de Italia.

El club de la capital de Italia tiene en la mira al mexicano desde mucho tiempo atrás. Ahora, se entiende que ambas partes han alcanzado términos personales. Luego de ello llegará la negociación con el América. Se piensa que la misma no será del todo prolongada pues el club apoyará al jugador a dar el salto.

Queretaro v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Israel está en el mejor punto de su carrera. Es un intocable dentro del América y además, se espera que en la Copa del Mundo parta con un rol de titular con la selección mexicana. Muy posiblemente lo haga jugando desde el lateral derecho.

El mismo jugador entiende que si no logra ir a Europa luego de este Mundial, posiblemente no lo hará nunca más. De ahí las prisas en asegurar el traspaso cuantos antes sea posible.