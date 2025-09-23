La estrella mundial que podría tomar el sitio de Vinicius Jr. si sale del Real Madrid

La relación entre el Real Madrid y Vinicius no sólo se mantiene en horas bajas sino que, además, la misma es cada vez más compleja. El extremo no estaba feliz semanas atrás con su contrato en el club, y ahora se debe sumar que el formado en el Flamengo tampoco está feliz con su rol actual en la plantilla.

Siendo el caso, la información comienza a colocar al jugador fuera del club en el corto plazo. El Madrid no va ceder antes los caprichos del extremo y si tienen que darle salida, lo harán con frialdad Tal es la posibilidad que hoy sobre la mesa de los merengues hay un posible reemplazo de máximo nivel.

🚨 Real Madrid's top target for the next summer transfer window is Michael Olise from Bayern Munich.



(Source: @reluctantnicko) pic.twitter.com/mR0NCoogFa — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 23, 2025

El jugador del Bayern Múnich, Michael Olise, está en la mira de los de la capital de España. El jugador es muy del gusto del área deportiva como del cuerpo técnico de Xabi Alonso. En tiempos recientes Olise se ha destacado como uno de los mejores atacantes del planeta y esto ha activado el interés blanco.

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Helge Prang - GES Sportfoto/GettyImages

El escenario que se plantea el Madrid por el fichaje del francés es uno donde el termine relación con Vinicius. De esta forma recolocar a Rodrygo en su zona natural por el extremo izquierdo y liberar así la banda derecha para Olise, zona donde mejor se desarrolla el jugador.

En todo caso, el movimiento no será sencillo incluso ante la posible marcha de Vinicius. Olise es un tipo vital en el Bayern, tal vez el que más por detrás de Harry Kane. Adicional, el galo también está dentro de los planes del Liverpool.

