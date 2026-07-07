La estrella que pierde Bélgica antes del cruce de cuartos de final frente a España

El mediocampista de la selección de Bélgica, Amadou Onana, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la Copa del Mundo 2026.

La lesión se produjo en los primeros minutos del triunfo por 4-1 sobre Estados Unidos en los octavos de final. Con apenas 17 minutos de juego del cruce eliminatorio, Onana intentó anticipar a Christian Pulisic en una pelota dividido y, al apoyar la pierna derecha tras el salto, la rodilla se le trabó sobre el pasto sin intervención de un rival. El dolor y su inmediata salida del campo anticiparon la gravedad de la acción.

🚨🇧🇪 Amadou Onana has suffered ACL rupture and will be out for 7-8 months.



World Cup and start of the season over for Belgium and Aston Villa midfielder, as @TheAthleticFC report. pic.twitter.com/AxtOqvaXNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Después de abandonar la cancha entre lágrimas y de someterse a una resonancia magnética, los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico y se estima que permanecerá entre siete y ocho meses marginado de la actividad deportiva, un plazo que pone fin a su participación en el Mundial y lo obligará a enfocarse en su recuperación.

Una baja clave para Rudi García

El mediocampista se había consolidado como una pieza de equilibrio en el centro del campo y había sido titular en dos de los partidos de Bélgica en la competencia. Por eso, aunque el conjunto belga logró una contundente clasificación a cuartos de final, la lesión del futbolista dejó un sabor amargo dentro del plantel.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nicolas Raskin, quien destacó el peso de Onana dentro del grupo y expresó el deseo de que pueda permanecer junto al plantel durante el resto de la cita mundialista.

US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USA | DIRK WAEM/GettyImages

"Lo apoyamos y queremos luchar por él hasta el final. Es una personalidad enorme dentro del grupo y lo vamos a extrañar mucho. Incluso después de lesionarse encontró fuerzas para animar al equipo en el entretiempo", aseguró el mediocampista belga.

Ahora la Bélgica de Rudi García deberá afrontar el desafío de medirse con España en los cuartos de final sin uno de sus futbolistas más importantes mientras el equipo busca seguir soñando con el título.

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