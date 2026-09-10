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La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC año con año

La joya española debutó en 2023 con el Barça de la mano de Xavi Hernández
Benjamín Guerra|
La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC
La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC | David Ramos/GettyImages

La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC ha sido espectacular con una progresión poco convencional dado su increíble nivel de juego a temprana edad siendo parte del primer equipo del FC Barcelona.

En apenas tres ediciones pasó de ser una promesa con 81 de media a convertirse en uno de los jugadores mejor valorados del juego.

Como aclaración el FC 24 no lo incluyo porque Yamal no tenía una carta base de primer equipo comparable en la base principal; su gran salto comienza en EA Sports FC 25.

En FC 25, Yamal partía de 81 GRL, 82 de regate, 82 de ritmo, 75 de tiro y 73 de pase, con un potencial de 94.

Para FC 26 el salto fue enorme: 81 - 89 GRL (+8) y 82 - 92 en regate (+10). También pasó a 85 de ritmo, 81 de tiro y 86 de pase.

Y ahora en FC 27, EA lo ha colocado en 90 de GRL y 93 de regate, convirtiéndolo en uno de los dos mejores regateadores del juego junto a Ousmane Dembélé.

Lo que llama la atención es que en FC 27 tiene solamente 19 años y ya comparte el máximo de 93 en regate. EA además le da 90 de valoración general, situándolo por encima de jugadores como Saka y Cherki en su posición.

Si seguimos la trayectoria que lleva, no sería nada extraño que EA lo coloque en 91-92 de GRL en el próximo juego.

A continuación, hacemos una recapitulación de las estadísticas y GRL de Lamine Yamal en sus primeros años como profesional en el reconocido videojuego de EA Sports.

Las estadísticas y valoración de Lamine Yamal en el EA Sports FC

Edición

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

EA FC 25

82

75

76

82

23

48

81

EA FC 26

85

81

86

90

23

53

89

EA FC 27

86

84

87

93

38

61

90

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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