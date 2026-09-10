La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC año con año
La evolución de Lamine Yamal en el EA Sports FC ha sido espectacular con una progresión poco convencional dado su increíble nivel de juego a temprana edad siendo parte del primer equipo del FC Barcelona.
En apenas tres ediciones pasó de ser una promesa con 81 de media a convertirse en uno de los jugadores mejor valorados del juego.
Como aclaración el FC 24 no lo incluyo porque Yamal no tenía una carta base de primer equipo comparable en la base principal; su gran salto comienza en EA Sports FC 25.
En FC 25, Yamal partía de 81 GRL, 82 de regate, 82 de ritmo, 75 de tiro y 73 de pase, con un potencial de 94.
Para FC 26 el salto fue enorme: 81 - 89 GRL (+8) y 82 - 92 en regate (+10). También pasó a 85 de ritmo, 81 de tiro y 86 de pase.
Y ahora en FC 27, EA lo ha colocado en 90 de GRL y 93 de regate, convirtiéndolo en uno de los dos mejores regateadores del juego junto a Ousmane Dembélé.
Lo que llama la atención es que en FC 27 tiene solamente 19 años y ya comparte el máximo de 93 en regate. EA además le da 90 de valoración general, situándolo por encima de jugadores como Saka y Cherki en su posición.
Si seguimos la trayectoria que lleva, no sería nada extraño que EA lo coloque en 91-92 de GRL en el próximo juego.
A continuación, hacemos una recapitulación de las estadísticas y GRL de Lamine Yamal en sus primeros años como profesional en el reconocido videojuego de EA Sports.
Las estadísticas y valoración de Lamine Yamal en el EA Sports FC
Edición
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
EA FC 25
82
75
76
82
23
48
81
EA FC 26
85
81
86
90
23
53
89
EA FC 27
86
84
87
93
38
61
90
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.