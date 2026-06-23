La explicación de la inscripción "KYKS Legacy" en los botines de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Kylian Mbappé llegaba a este Mundial 2026 como una de las grandes figuras a seguir. Su temporada en el Real Madrid, al menos en el plano individual, fue superlativa, marcando goles en todas las competencias y ayudando a su equipo a ser competitivo hasta el final.

Y en el arranca de la Copa del Mundo el francés no defraudó. Cuatro goles en dos presentaciones para colocar a Francia como una de las máximas candidatas a quedarse con el título.

Pero, además, el delantero está siendo tendencia por cuestiones "extra futbolísticas". Mbappé decidió personalizar el calzado que utiliza durante la Copa del Mundo con distintos mensajes vinculados a su familia y a su historia personal.

En las botas del capitán francés aparece la frase "LEGADO 'KYKS'", acompañada por una corona. El mensaje hace referencia al apodo del futbolista y a la huella que busca seguir construyendo en el fútbol mundial, especialmente en un torneo en el que vuelve a cargar con buena parte de las ilusiones de la selección francesa.

Kylian Mbappe's World Cup boots have 'KYKS' LEGACY 👑' written on them 🔥



He also has Isayah & Lana, his niece and nephew 🥺



KEWJF stands for Kylian, Ethan, Wilfrid, Jires and Fayza: his family ❤️ pic.twitter.com/4h4XZtO6DJ — ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026

Pero el detalle más emotivo está en los nombres que eligió incluir. Mbappé llevó escritos en sus botines a Isayah y Lana, su sobrino y su sobrina, una señal del lugar que ocupa su familia en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Además, también aparece la sigla KEWJF, formada por las iniciales de Kylian, Ethan, Wilfrid, Jires y Fayza, los integrantes de su círculo familiar más cercano. Ethan es su hermano, mientras que Wilfrid y Fayza son sus padres, dos figuras fundamentales en el camino que llevó a Mbappé desde Bondy hasta convertirse en una estrella mundial.

El gesto no pasó desapercibido entre los aficionados, que destacaron el lado más íntimo de un jugador acostumbrado a convivir con la presión de los grandes escenarios. En un Mundial en el que cada detalle alrededor de Mbappé genera atención, sus botines también cuentan una parte de su historia.