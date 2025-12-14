Está claro que Vinicius Jr. no atraviesa sus horas más felices en la Casa Blanca: con una sequía de 12 encuentros sin marcar y una novela interminable por su renovación, el brasileño se situó rápidamente en el ojo de la tormenta.

Sus comportamientos no han cambiado, ha tenido cruces con el entrenador frente a un Bernabéu estallado de público y no está respaldando sus actitudes con un rendimiento acorde dentro del campo. Por supuesto, la afición se lo ha hecho saber: recibió silbidos en el último encuentro del Merengue, frente al Manchester City por la UEFA Champions League el pasado miércoles.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

Según informó el Diario AS, el carioca ha hablado en el camarín sobre su estado físico, adjudicándole su sequía goleadora a una mala forma. Por su parte, Florentino Pérez, lejos de tomar esto como una excusa por parte del brasileño, ha puesto el foco sobre la preparación física del plantel en general.

El Madrid tiene en este momento una epidemia de lesiones sin precedentes, con más de diez bajas confirmadas para el partido en Vitoria frente al Alavés: además de los suspendidos Fran García, Álvaro Carreras y Endrick, Xabi Alonso no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Ferland Mendy.

Además, tanto Antonio Rüdiger como Federico Valverde y Kylian Mbappé están entre algodones, aunque podrían jugar el encuentro de la jornada 16 de LaLiga. El objetivo a esta altura del año parecería ser la recuperación de la mayor cantidad de futbolistas posibles para disputar la Supercopa de España con el plantel completo en Arabia Saudí a principios de enero.

En LaLiga el Real Madrid está segundo a siete puntos del FC Barcelona, que tiene un encuentro más tras la victoria del pasado sábado frente al Osasuna en el Camp Nou. En la UEFA Champions League está en zona de clasificación directa a octavos de final, aunque no pueden confiarse.