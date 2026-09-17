La explicación de Mbappé tras la polémica por su gesto con la camiseta de apoyo a Ceuta

Kylian Mbappé habló por primera vez en exclusiva con el diario AS sobre la polémica que se generó antes del partido entre el Real Madrid y el Elche en el Martínez Valero, correspondiente a la fecha seis de LaLiga 2026/27.

El francés, junto con Vinicius Junior y Konaté, decidió ponerse solo parcialmente una camiseta de homenaje que los futbolistas recibieron en el túnel de vestuarios antes de salir al campo de juego.

La prenda buscaba mostrar solidaridad con Ceuta tras la reciente crisis migratoria que atravesó la ciudad y llevaba el mensaje “Todos somos caballas”, en referencia al sobrenombre de sus habitantes, además de la frase “Nuestra Ciudad, nuestra patria”.

𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐁𝐀𝐋𝐋𝐀𝐒. 👊@elchecf y @realmadrid han saltado al Martínez Valero con camisetas de apoyo a Ceuta con el lema ‘Todos somos Caballas’.



No estáis solos. Todos somos Caballas. pic.twitter.com/plxhajEbkF — Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 15, 2026

La iniciativa había sido impulsada por el Elche, como equipo local, y contaba con la aceptación del conjunto merengue para lucirla en la previa del encuentro. Aún así, las imágenes rápidamente generaron críticas hacia los tres jugadores del Madrid, especialmente porque fueron los primeros en quitarse la camiseta.

La explicación de Mbappé

En esa línea, Mbappé explicó que la situación fue compleja y que su decisión no pretendía transmitir rechazo hacia la ciudad ni hacia sus habitantes: "antes de ser jugador, soy humano", expresó.

“Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas”, aseguró el delantero, quien remarcó que su postura parte de una cuestión personal. En ese sentido, aclaró que también quiso visibilizar el sufrimiento de los inmigrantes que han perdido la vida y de quienes atraviesan situaciones difíciles.

Un gesto que generó controversia

El fracés reconoció que entendía que su gesto pudiera ser interpretado de otra manera, sin embargo, insistió en que no existe ningún conflicto con la población ceutí y que su intención fue evitar establecer una jerarquía entre distintos sufrimientos.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

“No tengo nada contra ellos y les apoyo al 100%, pero quería tener también un pensamiento con toda la gente que sufre”, explicó el futbolista del Real Madrid.

El delantero francés cerró su explicación con un mensaje centrado en la paz y la convivencia. “Quiero enviar un mensaje de positividad y paz y espero que esta situación se arregle rápido”, sentenció Mbappé, buscando aclarar que su postura no pretendía enfrentarse a Ceuta, sino expresar solidaridad con otras personas afectadas por situaciones de sufrimiento.

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