La fecha que pone para fichar por el Barcelona el posible sustituto de Lewandowski

El FC Barcelona continúa delineando su proyecto deportivo para la próxima temporada, y ya trabaja en la búsqueda de un delantero centro que pueda ocupar el lugar de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza al término del curso.

Entre las opciones que maneja la dirección deportiva azulgrana destacan dos nombres top: Erling Haaland y Julián Ávarez. No obstante, tampoco pasa desapercibido en Cataluña un joven atacante camerunés que está firmando una campaña sobresaliente en LaLiga.

En efecto, Mundo Deportivo ratificó que Karl Etta Eyong es una alternativa sólida que maneja la plana mayor culé en pro de conseguir al "heredero" de Lewandowski, de 37 años y quien actualmente se encuentra lesionado. El mencionado atacante africano es propiedad del Villarreal, pero está cedido en el Levante, donde ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato, en tanto que

su cláusula de rescisión para los equipos españoles asciende a 30 millones de euros; una cifra asequible en comparación con otros artilleros que pudieran aparecer en el mercado veraniego, tales son los casos de Haaland y Julián.

El Barcelona quiere al actual goleador del Levante | Alex Caparros/GettyImages

Eso sí, la situación contractual del jugador de 22 años complica su traspaso inmediato, puesto que tras haber participado esta temporada con dos clubes, Villarreal y Levante, la normativa de la FIFA impide que dispute partidos oficiales con una tercera escuadra durante un mismo ejercicio. De igual forma, el diario Sport agregó que Eyong estaría decidido a cerrar su futuro en la ventana de invierno, con la idea de seguir en la entidad granota hasta junio y unirse después a su nuevo destino, preferiblemente el Barcelona.

Incluso, los gigantes catalanes habrían intentado incorporar al canterano del Cádiz en los últimos días del pasado mercado, pero las limitaciones impuestas por el Fair Play Financiero frustraron una operación que parece reactivarse, en especial por los seis goles y tres asistencias del citado delantero en 10 desafíos de LaLiga 2025/2026; segundo en el escalafón de artilleros, tras los 11 del madridista Kyian Mbappé

Por otro lado, el Barça no es el único club en la puja por Etta Eyong, también objeto de deseo del Arsenal, Manchester City y Manchester United, aunque para los equipos extranjeros la cláusula de salida se eleva a 40 millones de euros.