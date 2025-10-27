La buena noticia que recibió el FC Barcelona con Robert Lewandowki

Buenas noticias para el FC Barcelona, quien aún se recupera de la derrota en el Clásico ante el Real Madrid (2-1). Es que el conjunto blaugrana parece recuperar a una de sus piezas más importantes en la faceta ofensiva: Robert Lewandowski.

Efectivamente, el diario Sport informó que el delantero polaco se reincorporó parcialmente a los entrenamientos este lunes en la Ciudad Deportiva, un día después de la citada caída en el Santiago Bernabéu, donde los de Hansi Flick distaron bastante de aquel equipo que ganó los cuatro Clásicos del curso pasado.

Lewandowski vuelve así a integrarse gradualmente en la dinámica del grupo tras superar la mayor parte de su recuperación. Por ahora sus sensaciones son positivas, y tanto el atacante como los servicios médicos del Barça están coordinando los pasos finales para ajustar las cargas de trabajo y determinar la fecha exacta de su regreso a la competición.

El ex artillero del Bayern Múnich, entre otros, sufrió una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo durante la doble fecha FIFA con la selección de Polonia, a mediados de octubre. Aunque en ese momento no se precisó un tiempo estimado de baja, el hecho de que se entrene con los culés dos semanas después, es una señal alentadora para Flick.

Sport agregó que los futbolistas que acumularon más minutos en el Clásico realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio este lunes, mientras que Tito aprovechó para saltar al césped y completar ejercicios de baja intensidad junto a sus compañeros. Esta progresión controlada permite pensar que, si no surgen contratiempos, el Pichichi de la 2022/2023 podría recibir el alta médica en los próximos días.

El objetivo es que Lewandowski entre en la convocatoria para el próximo compromiso del Barcelona, el domingo versus el Elche. Su regreso significaría un refuerzo ofensivo clave para los azulgranas, que han acusado su ausencia en las últimas jornadas y que ya se alejan a cinco puntos del Real Madrid, tras diez fechas disputadas, en la disputa de la cima de LaLiga.

