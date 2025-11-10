La felicidad de Gabriel Milito luego del enorme cierre de torneo de parte de Chivas
El Rebaño entró de forma directa a la Liguilla tras su triunfo en contra de Monterrey.
El cierre de Liga MX de parte de Chivas fue brillante. El cuadro de Verde Valle ha ganado 7 de los últimos 8 juegos del torneo regular. Siendo el caso, el equipo se ha colocado de forma directa a liguilla, algo que Gabriel Milito considera un premio a la paciencia.
Al entrenador en su momento había que echarlo, y el fútbol y la dinámica del fútbol se puede ir modificando. Yo creo que tenemos un buen equipo, competitivo, no creo que somos el mejor equipo de la liga, como tampoco me creí que éramos como para que había que echar a todo el mundo cuando no conseguimos ganar, porque el equipo hacía cosas buenas aún perdiendo.Gabriel Milito
Pese a ganar siete de los últimos 8 juegos del torneo, Milito pidió mesura con respecto de lo que pueda o debe conseguir Chivas en la liguilla.
No me voy a subir al barco triunfalista de decir que ahora estamos para semejante logro (ser campeones), no. Partido a partido, ahora será fase a fase, pero el tiempo dirá para que estamos, yo no tengo porque decir acá si creo que el equipo está bien, creo que está preparado, creo que tenemos muy buenos jugadores, creo que el funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil.Gabriel Milito
Sobre Javier Hernández, el técnico se dijo feliz por el gol del mexicano a quien calificó como el líder interno del plantel.
Es nuestro capitán, es un gran referente para todos sus compañeros, humanamente, deportivamente. Espero y deseo que en este cierre de competencia y en todo lo que viene pueda tener minutos, que pueda terminar esta temporada participando de buena manera, sobre todo haciendo goles qué es lo que ha caracterizado a Javier durante toda su trayectoria. Realmente muy contento por el gol que marcó, creo que le hace bien a él, le hace bien al grupo y también lo necesitamos.Gabriel Milito
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.