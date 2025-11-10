La felicidad de Gabriel Milito luego del enorme cierre de torneo de parte de Chivas

El cierre de Liga MX de parte de Chivas fue brillante. El cuadro de Verde Valle ha ganado 7 de los últimos 8 juegos del torneo regular. Siendo el caso, el equipo se ha colocado de forma directa a liguilla, algo que Gabriel Milito considera un premio a la paciencia.

#Video🎥 "Nos quedaban ocho finales y ganar siete de ocho no es nada fácil"



🗣️ Gabriel Milito pic.twitter.com/RSzAf9ffZ9 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 9, 2025

Al entrenador en su momento había que echarlo, y el fútbol y la dinámica del fútbol se puede ir modificando. Yo creo que tenemos un buen equipo, competitivo, no creo que somos el mejor equipo de la liga, como tampoco me creí que éramos como para que había que echar a todo el mundo cuando no conseguimos ganar, porque el equipo hacía cosas buenas aún perdiendo. Gabriel Milito

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Pese a ganar siete de los últimos 8 juegos del torneo, Milito pidió mesura con respecto de lo que pueda o debe conseguir Chivas en la liguilla.

No me voy a subir al barco triunfalista de decir que ahora estamos para semejante logro (ser campeones), no. Partido a partido, ahora será fase a fase, pero el tiempo dirá para que estamos, yo no tengo porque decir acá si creo que el equipo está bien, creo que está preparado, creo que tenemos muy buenos jugadores, creo que el funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil. Gabriel Milito

Sobre Javier Hernández, el técnico se dijo feliz por el gol del mexicano a quien calificó como el líder interno del plantel.