La felicidad de Nasser Al-Khelaifi tras la segunda UEFA Champions League del PSG

Atrás quedó la gran final de la UEFA Champions League, que mostró a dos estilos de juego totalmente contrapuestos y se definió recién en los penales. El Arsenal arrancó ganando a los cinco minutos gracias al gol de Kai Havertz y se replegó para aguantar los ataques del PSG, y estos recién llegaron al empate en el segundo tiempo mediante un gol de penal de Ousmane Dembélé.

En la tanda, Gabriel Magalhaes tiró por arriba del larguero el quinto penal de los Gunners y la fiesta se desató en la mitad azulgrana del Puskas Arena de Budapest.

En diálogo con Canal +, el presidente del París Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi dijo: "Gracias a todos... La segunda es la mejor. La primera fue especial, pero la segunda consecutiva es muy especial para nosotros. Hemos trabajado durante años por este trofeo... lo hemos ganado y queremos volver a ganarlo. ¡Pero hoy queremos celebrarlo!".

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

"Tenemos la mejor afición del mundo. Por favor, no causemos problemas. Estamos celebrando, pero sin incidentes. ¡Volveremos mañana para celebrar juntos!", agregó llamando a la paz en las calles de la Ciudad Luz, aunque poco lo han escuchado.

En París se registraron graves incidentes, con destrozos de todo tipo y heridos, tal como sucedió en la consagración del año pasado frente al Inter de Milán en Múnich, la que fue la primera copa de campeones de Europa para el PSG en su historia.

Con este título, el París Saint-Germain se convierte en el máximo campeón francés de la historia de la UCL y se une al selecto grupo de bicampeones, donde están clubes como el Real Madrid, Liverpool, AC Milan y Benfica, entre otros. Además, se clasificaron a la próxima Copa Intercontinental de la FIFA, de la que son vigentes campeones, donde se medirán contra el que prevalezca de todas las instancias previas.