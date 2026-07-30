La FIFA acelera su polémico plan para vender parte del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino avanza con uno de los movimientos financieros más ambiciosos de su gestión al frente de la federación: según documentos internos revelados por Sky News, el organismo ya tendría un plan avanzado para vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo masculina, femenina y el Mundial de Clubes.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La iniciativa contempla la creación de una nueva compañía denominada FIFA Forward Enterprise, una subsidiaria que concentraría los negocios comerciales de estos torneos y que estaría valuada en unos 20.000 millones de dólares; la intención sería vender aproximadamente el 20% de las acciones por cerca de 4.200 millones de dólares, plata que luego sería distribuida entre las 211 asociaciones miembro.

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Gianni Infantino dio a las 210 federaciones afiliadas a la FIFA un plazo de 53 días para decidir si APRUEBAN o RECHAZAN su propuesta de vender el 21% de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a un grupo de inversionistas vinculado a… pic.twitter.com/TE5g7bnDso — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 29, 2026

Infantino quiere completar el acuerdo antes de octubre

Aunque la FIFA presentó públicamente la propuesta recién a finales de julio, los planes internos apuntan a una ejecución mucho más rápida. Los documentos revisados por Sky News indican que Infantino espera conseguir la financiación necesaria antes de finalizar octubre.

El presidente ya estableció una fecha límite para las federaciones: el 19 de septiembre deberán decidir si se suman al proyecto o rechazan una oportunidad que promete entregar unos 40 millones de dólares de manera inmediata.

Además, la FIFA sostiene que los nuevos recursos permitirían aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol mundial y mejorar la capacidad económica de las selecciones y clubes. Dentro del plan aparece también el concepto de “mejora de competencias”, una referencia que alimentó las versiones sobre una posible expansión de futuros torneos.

Más equipos y más torneos: la preocupación de los futbolistas

Una de las principales críticas al proyecto está relacionada con la carga física de los jugadores. La FIFPRO Europa, el sindicato que representa a futbolistas profesionales, manifestó su rechazo al modelo y aseguró que no apoyará una iniciativa que pueda aumentar todavía más la cantidad de partidos.

El temor apunta a que la federación impulse nuevas ampliaciones del Mundial masculino, del Mundial de Clubes o incluso torneos internacionales con mayor frecuencia. En los últimos años, Infantino ya había planteado la posibilidad de organizar una Copa del Mundo cada dos años, una idea que generó fuertes resistencias.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

La organización de jugadores también cuestionó que una decisión de esta magnitud haya avanzado sin una consulta profunda con quienes forman parte del calendario competitivo.

La UEFA y otras confederaciones piden explicaciones

La UEFA fue una de las entidades que mostró mayor rechazo y algunos dirigentes incluso plantearon la posibilidad de tomar medidas más drásticas si la FIFA continúa adelante sin modificar el proyecto.

Por su parte, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol también expresaron preocupación por la forma en la que fue presentado el acuerdo, aunque todavía no definieron una postura definitiva.

Asimismo, la Confederación Africana de Fútbol optó por una posición más moderada y anunció que revisará la propuesta junto a sus asociaciones miembro. Además, algunos dirigentes europeos consideran que el ingreso de nuevos recursos podría representar una oportunidad importante para federaciones con menor capacidad económica.

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