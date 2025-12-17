La FIFA anuncia una importante decisión sobre las entradas para el Mundial 2026 y revela precios mucho más bajos

Tras la reacción mundial negativa a los exorbitantes precios de las entradas para el Mundial 2026, la FIFA anunció una nueva categoría que ofrece un número selecto de entradas por 60 dólares cada una.

Los precios para asistir al torneo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México son los más altos en la historia de la Copa Mundial. La entrada más barata en el Estadio MetLife para la final del Mundial de 2026 cuesta más de 4.000 dólares, mientras que los precios más bajos para algunos partidos de la fase de grupos oscilan entre 120 y 265 dólares.

Los aficionados criticaron duramente a la FIFA por los precios exorbitantes, lo que provocó la intervención del organismo organizador del fútbol mundial. La FIFA confirmó que un nuevo Nivel de Entrada para Aficionados incluye alrededor de 1.000 entradas para los 104 partidos, incluida la final, con un precio fijo de 60 dólares.

Solo los aficionados de los equipos clasificados pueden adquirir estas entradas. Las Asociaciones Miembro Participantes (APM) supervisarán la distribución de las entradas, definiendo sus propios criterios y procesos de solicitud, para garantizar que las opciones asequibles lleguen a los aficionados fieles, estrechamente vinculados a sus selecciones nacionales.

Con más de 20 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, la FIFA se comprometió a ayudar a que el sueño de los aficionados de “seguir a sus equipos en el máximo escenario del fútbol” sea más económico y accesible.

FSE: La reducción de precios es simplemente una “táctica de apaciguamiento”

A pesar del nuevo nivel asequible para un grupo selecto de aficionados, el resto de los precios de las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantienen sin cambios. Las asombrosas tarifas distan mucho de los 21 dólares que prometieron los coanfitriones cuando presentaron su candidatura para el torneo hace ocho años.

Gianni Infantino aún no ha respondido públicamente a las críticas del FSE | Xinhua News Agency/GettyImages

Football Supporters Europe (FSE), que ya había condenado los precios “exorbitantes” de la FIFA, emitió otra contundente declaración tras la creación de las entradas de nivel básico.

“Esto demuestra que la política de entradas de la FIFA no es inamovible, se decidió apresuradamente y sin la debida consulta, ni siquiera con las propias federaciones miembro de la FIFA”.

“Si bien celebramos el aparente reconocimiento por parte de la FIFA del daño que sus planes originales iban a causar, las revisiones no son suficientes... Según las asignaciones disponibles públicamente, esto significaría que, en el mejor de los casos, unos pocos cientos de aficionados por partido y equipo tendrían la suerte de aprovechar los precios de 60 dólares, mientras que la gran mayoría seguiría pagando precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior”, agregan.

FSE continuó calificando el anuncio como “nada más que una táctica de apaciguamiento” para calmar la “reacción negativa global”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026