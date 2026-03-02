La FIFA avanza contra el racismo con la “Ley Vinicius”

El racismo sigue siendo uno de los mayores desafíos para el fútbol mundial. Bajo la presidencia de Gianni Infantino, la FIFA ha implementado protocolos y campañas para combatirlo, pero los incidentes continúan apareciendo en distintas ligas y competencias internacionales.

Origen de la “Ley Vinicius”

La polémica se disparó tras un incidente en el que Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, habría proferido insultos raciales hacia Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, mientras cubría su boca con la camiseta. UEFA aplicó una sanción provisional de un partido, y el caso sigue en investigación.



Este hecho generó que FIFA y la International Football Association Board (IFAB) dieran un paso más decidido contra la discriminación en el campo.

Tras los hechos, el jugador argentino no pudo disputar el partido de vuelta que se jugó en España, en el que el Real Madrid terminó clasificando a los octavos de final de la Champions.

En la reciente Asamblea de la IFAB, celebrada el 28 de febrero, se acordó prohibir expresamente que los futbolistas cubran su boca con camisetas, manos u otros objetos al dirigirse a un adversario. La medida busca evitar que los insultos raciales o cualquier forma de discriminación queden ocultos y pasen desapercibidos para árbitros y autoridades.

Posibles sanciones

Para hacer cumplir la normativa, se evalúa establecer un mecanismo disciplinario dentro del reglamento. Una de las opciones que se analiza es amonestar con tarjeta amarilla al jugador que incurra en esta acción, aunque el sistema podría ajustarse conforme a la evolución de los reglamentos internacionales.

Esta iniciativa se espera que quede oficialmente aprobada antes de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta medida, FIFA refuerza su compromiso de cero tolerancia al racismo y a cualquier forma de discriminación, recordando que el fútbol debe ser un espacio inclusivo para todos los jugadores y aficionados.