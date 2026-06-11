La FIFA cambia las reglas del mercado de fichajes

La FIFA aprobó una profunda reforma del sistema internacional de transferencias que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027 dentro de las principales ligas del mundo. La medida, consensuada entre organismos como FIFA, FIFPro, UEFA y la Asociación Europea de Clubes pretende cambios estructurales en la relación entre los futbolistas y los clubes.

🚨🚨| BREAKING: As part of FIFA’s football transfer 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍, all players will now receive a 𝟓% 𝐂𝐔𝐓 of their transfer fees.



The system was already in place in Spain, and now will apply everywhere. Players have the option to waive this right.



[@diarioas] pic.twitter.com/CQGgLw3QgQ — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2026

Un nuevo modelo para las transferencias

La principal novedad es la obligación de incluir cláusulas de rescisión en todos los contratos profesionales; el valor de dichas estipulaciones deberá corresponder a la remuneración de cada jugador, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y previsibilidad en las negociaciones.

Otro de los puntos innovadores de la normativa establece que los futbolistas podrán beneficiarse económicamente de sus propios traspasos internacionales. En determinados acuerdos, tendrán derecho a percibir hasta un 5% del monto total de la transferencia.

Para los jugadores con salarios anuales inferiores a 150.000 euros, ese porcentaje será obligatorio; para quienes superen esa cifra podrán decidir si aceptan o renuncian a ese beneficio.

Más protección ante conflictos contractuales

La reforma también vigoriza las consecuencias por incumplimientos contractuales. Si una de las partes rompe un acuerdo de manera indebida, deberá afrontar una indemnización que, como mínimo, equivaldrá al valor restante del contrato afectado; tanto los clubes como los jugadores podrán recibir sanciones económicas adicionales de hasta seis sueldos mensuales si se demuestra una conducta abusiva.

Meeting – 50th UEFA Ordinary Congress | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

Además, la FIFA también incorporó una presunción de responsabilidad para los nuevos clubes que contraten a un futbolista dentro de los 45 días posteriores a la finalización de su vínculo anterior, una medida que apunta a desalentar maniobras irregulares.

Tanto FIFPro como la UEFA celebraron la aprobación del nuevo marco regulatorio, al considerar que contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, proteger el desarrollo de los jugadores y garantizar una mayor sostenibilidad para el mercado de transferencias a nivel mundial.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES