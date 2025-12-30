El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró muy enfático al defender los precios de las entradas para el Mundial 2026 que han sido muy criticados, y apuntó a una demanda sin precedentes como la principal razón de los altísimos precios.

Este tema ha sido todo un escándalo porque en algunos casos, las entradas para el Mundial de 2026 son cinco veces más caras que las del torneo anterior, celebrado en Qatar en 2022. La situación provocó una reacción rápida y severa de los aficionados de todo el mundo e incluso de organizaciones que defienden los derechos de los consumidores y fanáticos del fútbol. En su intervención en la Cumbre Mundial del Deporte en Dubái, Infantino explicó las razones de los altos precios, haciendo una revelación contundente.

“Tenemos entre seis y siete millones de entradas a la venta”, declaró Infantino a BBC Sport. “Y en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes de entradas cada día. Esto demuestra el poder de la Copa Mundial”.

“En los casi 100 años de la Copa Mundial, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos semanas, podríamos haber llenado 300 años de Copas Mundiales. Imagínense. Es una locura”.

Más allá de la validez del argumento, la realidad es que los altos precios harán que ir a los estadios de Estados Unidos, Canadá y México durante el Mundial sea más que un evento único en una generación y se convierta en simplemente inasequible para los aficionados. La respuesta de la FIFA a la reacción negativa fue abrir un nuevo nivel restringido de entradas a 60 dólares por partido.

Infantino reveló que estaban al tanto de las críticas, a las que calificó como “retroalimentación”, y que la categoría más económica era “lo correcto”. Aun así, el resto de las entradas de precios exorbitantes, muchas de las cuales alcanzan los cuatro dígitos, se mantienen sin cambios.

¿A dónde va el dinero de las entradas del Mundial?

El Mundial de 2026 es una auténtica mina de oro para la FIFA | Pool/GettyImages

No es ningún secreto que la FIFA se llevará un trozo enorme del pastel de las ganancias que dejará la venta de entradas del Mundial. Siendo el torneo de 2026 el primer torneo con 48 equipos, además de los precios astronómicos, la recaudación de la venta de entradas será sin precedentes.

Al respecto, Infantino ofreció detalles de cómo la FIFA reinvertirá los ingresos de su generosa tajada.

“Lo crucial es que los ingresos generados por esto se reinviertan en el deporte en todo el mundo”, declaró Infantino. “Sin la FIFA, no habría fútbol en 150 países. Hay fútbol gracias a estos ingresos que generamos con el Mundial, y que reinvertimos en todo el mundo”.

Solo el tiempo dirá si la reiterada promesa de Infantino de ayudar al desarrollo del deporte en todo el mundo se hace realidad. Lo que es seguro es que los ingresos económicos generados por la venta de entradas para el Mundial de Norteamérica podrían tener un impacto significativo.