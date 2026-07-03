La FIFA explica por qué anuló el gol del empate de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

No hay dudas de que el partido que disputaron Portugal y Croacia, en los 16avos de final del Mundial, fue uno de los más emocionantes del torneo.



El duelo tuvo de todo: golazos, buenas atajadas, diversas situaciones de VAR, cambios difíciles de entender y más.



Tras el 2 a 1 de Gonçalo Ramos, en tiempo de descuento, parecía que la clasificación estaba asegurada para los lusos pero en el minuto 13 de adición, Croacia lo empató y parecía que todo se iba al alargue.



Sin embargo, a instancias del VAR, el referí lo anuló, para la bronca y desazón de todo el equipo croata que veía como quedaban eliminado del torneo.

Tras la polémica, la FIFA se manifestó al respecto: "Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”, señalaron.

📝⚽ LA EXPLICACIÓN DE LA FIFA TRAS EL GOL ANULADO A CROACIA



🇭🇷 La FIFA se pronunció sobre el segundo tanto anulado que generó polémica durante el partido y detalló los fundamentos de la decisión



🗣️ “Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar… pic.twitter.com/EETe3c3W4d — Diario Olé (@DiarioOle) July 3, 2026

Lo que viene para Portugal en el Mundial 2026

Como sea, los lusos están clasificados a los 8vos de final, instancia en la que jugarán con España. El duelo, que recientemente se dio en la UEFA Nations League, con victoria de los de Ronaldo, será uno de los mejores de esta fase y nadie se lo querrá perder.

En las horas previas al duelo ante Croacia, circularon rumores de que será el último torneo del "Bicho" con su selección, lo que le pone aún más picante al duelo del próximo lunes.