¿La FIFA ha ayudado a Argentina en el Mundial 2026? Esto declara Lionel Messi al respecto

La selección de Argentina le entregó a sus aficionados una nueva historia de película, tras remontarle a Inglaterra en las semifinales y meterse a una nueva final por la copa del mundo. Esto, en medio de una seria de polémicas, muchas de ellas infudadas, que supuestamente facilitaron el camino de los campeones del mundo en la actual justa mundialista.

Al término del compromiso, le preguntaron a Lionel Messi al respecto y esto fue lo que contestó:

No... Es una locura lo que hemos logrado. Cinco finales seguidas, dos finales de Mundial seguidas... Hemos sido los mejores en los últimos cuatro años.



A quien le moleste, lo que digan, este equipo ha demostrado que en la cancha, nadie nos da nada gratis.



Jugamos con orgullo, con corazón, con fútbol… Completamos una remontada. Estoy feliz y orgulloso. Lionel Messi.

La figura histórica del FC Barclona habló también sobre sus expectativas en esta copa del mundo, la confianza en sus compañeros, lo increíble que ha sido el torneo y hasta de su rival en la final, entre los cuales figuran varios futbolistas de la escuadra culé.

Nunca se me pasó por la mente no estar entre los 4 mejores equipos de este Mundial. Nunca he dudado de este equipo. Sé de lo que es capaz este grupo. Sí, llegamos a esto con muchas dudas y lesiones, pero cuando este grupo está unido, saca algo especial. Esta Copa del Mundo es una locura y estar en otra final es increíble. A los argentinos les digo lo mismo que en Qatar: disfrútenlo, este equipo nunca los decepciona. Aún queda un último paso. Aún queda un partido más. Seguiremos intentando, seguiremos luchando. Conozco a muchos de los jugadores (españoles); muchos de ellos están en el Barcelona, el equipo que amo y sigo de cerca. Será un partido muy reñido. Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional experimentamos algo especial. No fue solo otra victoria, el pueblo argentino lo quería desesperadamente. Ha pasado casi un año desde que vengo preparándome para este Mundial, honestamente. Pasé diciembre en Argentina, entrenando por la mañana y por la tarde, sin parar. Sabía que iba a darlo todo para llegar de la mejor manera posible. Lionel Messi.

Historial de España vs Argentina: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Han sido 14 las veces que la selección española y el equipo de Argentina se han enfrentado. Tomando en cuenta que forman parte de confederaciones diferentes, era de esperarse que 13 de estos duelos hayan sido de carácter amistoso, por solo uno en las justas mundialistas.

Los números son sumamente parejos. Ambas selecciones han ganado seis encuentros y solo han habido dos empates. Argentina se llevó la victoria por 2-1 en la Copa del Mundo de 1966, que es el único registro que hay entre estas dos selecciones en un mundial de fútbol.

Argentina: 6

6 Empate: 2

2 España: 6

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