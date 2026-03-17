La FIFA hace pública su postura sobre la posible ausencia de Irán en la Copa del Mundo

El conflicto armado entre las naciones de Estados Unidos e Irán, pone en duda la presencia de los iranís en la Copa del Mundo de 2026. Así mismo lo ha confirmado el ministro de deporte del país asiático quien afirma que no está dentro de sus planes pisar territorio de las barras y las estrellas.

De forma natural, esto pone en jaque los planes de la FIFA para la realización del torneo que abrirá en los siguientes tres meses. El organismo no puede dar de baja al cuadro iraní, sin embargo, tampoco tienen la apertura para elegir a una nación que pueda llenar el vacío en caso de emergencia.

Following recent reports, the following update can be attributed to a FIFA spokesperson:



FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams… pic.twitter.com/t3Zk6tiKpF — FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026

En medio de este caos y la dudas que el mismo genera, FIFA ha roto el silencio. Por la vía de un vocero oficial, el organismo que es presidido por Gianni Infantino compartió el siguiente mensaje:

La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025. FIFA

FIFA World Cup Trophy Tour in Monterrey, Mexico | Anadolu/GettyImages

En este momento, da la impresión de que la solución más oportuna en el camino es buscar una solución intermedia que contemple la participación de Irán.

La propuesta de la gente iraní es una: jugar todos sus partidos en México. Tanto los de fase de grupo, como los de una hipotética fase de eliminatorias.

¿Por qué motivo esto no es del todo viable? Implicaría mover sedes que ya estaban contempladas. Además, habría que convencer a los otros equipos del grupo de aceptar el cambio que desea Irán. Las selecciones en cuestión son la de Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, quienes por ahora se mantienen calmos y en silencio.