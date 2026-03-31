La FIFA no negocia y mantiene a la selección de Irán en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que no existen alternativas en torno a la especulación sobre la participación de Irán en el próximo Mundial, pese al conflicto bélico que se desarrolla en el país. “No hay plan B, C o D, solo el plan A”, sentenció para confirmar la inclusión del combinado en la competencia.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La copa se llevará a cabo según el calendario establecido, sin modificaciones en el cronograma ni en las sedes de los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. Desde el organismo sostienen que su rol no es intervenir en conflictos políticos, aunque sí buscan que el fútbol funcione como un puente entre las naciones en disputa.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA president Gianni Infantino has confirmed that Iran will be at the World Cup. pic.twitter.com/nPXQ1fv1yU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 31, 2026

El clima político condiciona la previa mundialista

En principio, una de las alternativas que surgió para aminorar la situación fue trasladar los encuentros de Irán a otro país anfitrión, como México como primer recurso. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó abierta esa posibilidad y puso a disposición sus sedes.

Sin embargo, Infantino fue claro al descartar cualquier ajuste y defendió la planificación del calendario que fue definido y anunciado con antelación, y la intención es respetarlo en su totalidad. La FIFA mantiene contacto constante con todas las federaciones, incluida la iraní, pero no contempla alterar la estructura del torneo.

Asimismo, el gobierno iraní también se pronunció al respecto y prohibió a sus equipos competir en países considerados “hostiles”, lo que, en su momento, alimentó aún más la incertidumbre sobre su presencia en Estados Unidos.

Iran v Nigeria - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Desde Washington, el presidente Donald Trump llegó a poner en duda la conveniencia de la participación iraní por cuestiones de seguridad; pero desde el entorno del seleccionado asiático defendieron su derecho a disputar el torneo y cuestionaron la capacidad organizativa del principal país anfitrión.

A pesar del cruce de declaraciones, la FIFA sostiene su postura, con la expectativa de que todas las selecciones participen bajo un marco de respeto y competencia netamente deportiva.

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