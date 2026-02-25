La FIFA respalda a México y confirma que el Mundial sigue en pie

La FIFA ha reiterado su respaldo absoluto a México como una de las sedes del próximo Mundial, disipando cualquier versión que apuntara a un posible cambio de planes. Pese a la ola de violencia que atraviesa el país, el organismo rector del futbol mantiene firme la organización del torneo.

El mensaje fue encabezado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sostuvo que existe plena confianza en las autoridades mexicanas para garantizar el desarrollo adecuado del evento. Con ello, se pone fin a los rumores que surgieron en días recientes sobre un eventual replanteamiento de la sede.

De mi parte y de la FIFA, confianza absoluta en la Presidenta Sheinbaum y en México. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación. Gianni Infantino

El discurso difundido muestra un encuentro cordial entre Infantino y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un contexto institucional que refuerza la cooperación entre ambas partes. El diálogo permanente y la coordinación directa han sido claves para sostener la planificación del torneo.

Desde la FIFA se ha insistido en que el monitoreo de la situación es constante y que existe comunicación regular con el gobierno mexicano. Esa supervisión forma parte de los protocolos habituales de organización de una Copa del Mundo, especialmente cuando se trata de un evento compartido.

México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá en la justa mundialista, lo que añade un componente logístico y político de gran escala. Sin embargo, el respaldo público de la FIFA despeja dudas y envía un mensaje de estabilidad a patrocinadores, selecciones y aficionados.

Los cuestionamientos habían tomado fuerza tras diversos episodios de violencia que generaron inquietud en algunos sectores. No obstante, el organismo rector del futbol internacional considera que las condiciones están dadas para continuar con el calendario establecido sin modificaciones sustanciales.

La primera prueba tangible de esta confianza llegará en marzo, cuando se disputen los duelos de repesca rumbo al Mundial. Estos encuentros servirán como parámetro organizativo y operativo, además de representar un ensayo relevante en términos de seguridad y logística.

Con esta postura oficial, la FIFA cierra el capítulo de especulaciones y ratifica que México mantiene su lugar como sede mundialista. El torneo sigue en pie y, al menos desde la perspectiva del máximo organismo del futbol, el camino hacia 2026 continúa conforme a lo previsto.

