La FIFA revela nuevos y enormes premios para los ganadores del Mundial 2026

La FIFA ha confirmado que los ganadores de la final de la Copa del Mundo de este domingo recibirán anillos conmemorativos para celebrar la ocasión. Los anillos de campeón son una tradición en el deporte estadounidense, y la FIFA los introducirá en el mundo del fútbol tras la final del domingo, cuando se entregará un total de 30 anillos a los vencedores del enfrentamiento entre España y Argentina.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El capitán y el entrenador del equipo ganador recibirán anillos provisionales inmediatamente después de la final, pero la totalidad de los 30 anillos se entregará más adelante, una vez que hayan sido personalizados para cada destinatario. Todos los anillos estarán numerados individualmente y ajustados a la medida de cada jugador; además, la identidad del equipo ganador aparecerá en uno de los laterales del anillo junto a la famosa copa del Mundial, que históricamente había sido el único premio físico otorgado a los campeones.

Se pondrán a la venta 1996 anillos adicionales para el público, alcanzando así un total de 2026 unidades, cifra que hace referencia al año del torneo.

🤯💎 FIFA entregará un ¡ANILLO DE CAMPEÓN! a cada jugador que se consagre CAMPEÓN DEL MUNDO, por primera vez en la historia.



Sí, al estilo NBA. 💍 pic.twitter.com/iEZsirYZGW — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 17, 2026

La disposición de la FIFA a apostar por el mercado estadounidense ha quedado más que patente a lo largo del verano: los anillos de campeón son la última novedad que refleja la influencia de otros deportes populares en Norteamérica, al igual que las pausas obligatorias para la hidratación, que han dividido el partido en cuatro cuartos, recordando a la NBA o a la NFL.

Tanto en esos deportes como en otros, es habitual entregar anillos de campeón a los ganadores de la temporada; sin embargo, suelen reservarse exclusivamente para los jugadores y el cuerpo técnico. En cambio, la FIFA ha decidido ofrecer a los aficionados la oportunidad de adquirir uno de los 1996 anillos conmemorativos, a un precio aún no revelado.

La mercancía lanzada por la FIFA este verano ha causado frustración entre muchos aficionados, especialmente las camisetas de 375 dólares diseñadas para cada una de las ciudades anfitrionas. Aunque solo se fabricaron 999 unidades de cada modelo, a las puertas del fin de semana de la final, tan solo seis de las 16 versiones se han agotado.

FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final | Jordan Bank - FIFA/GettyImages

El organismo rector del fútbol también venderá fragmentos de césped de la final de la Copa del Mundo, celebrada en el estadio MetLife de Nueva York, con precios que oscilarán entre los 450 y los 3000 dólares. Cabe destacar que la venta se limitará a 2026 unidades.

El presidente Donald Trump asistirá a la final este domingo. Estará presente en la ceremonia de entrega del trofeo, como dicta la tradición, y es muy probable que participe en la entrega de los anillos a los ganadores.